El entrenador de Los Angeles Lakers le respondió a Stephen Curry por elogiar el NBA All-Star Game

Era un fin de semana para honrar a un jugador de la talla de Stephen Curry y las estrellas de la liga lo entendieron a la perfección. Sin embargo, no a todos les gustó el nuevo formato del NBA All-Star Game 2025, y ya se levantó una voz como la del entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick.

Publicidad

Publicidad

Luego de confesar que tuvo conversaciones con Curry antes de realizar el cambio de formato al Juego de Estrellas de la NBA, Adam Silver, comisionado de la liga, hizo oficial que se pasaba de un solo partido a un minitorneo con cuatro equipos y tres juegos. Esto a Redick no le gustó.

Ante la ausencia de LeBron James por lesión, Stephen Curry fue la gran figura del NBA All-Star Game 2025 al registrar 20 puntos, 10 rebotes y seis triples anotados en los dos juegos que ganó el equipo de Shaquille O’Neal. ‘El Chef’ recibió el premio MVP del Juego de Estrellas y no dudó en elogiar el nuevo formato.

“Siento que el Juego de Estrellas necesitaba una nueva apariencia. Siempre puedes reevaluar y siempre puedes continuar tomando decisiones sobre lo que es mejor para los fanáticos. De esto se trata todo el fin de semana. Creo que funcionó perfectamente. Veremos qué hacemos el año que viene”, dijo la estrella de Golden State Warriors y la respuesta del entrenador de Los Angeles Lakers estaba a punto de llegar.

Publicidad

Publicidad

Seis palabras: La respuesta del entrenador de Lakers a Curry por el NBA All-Star Game

Stephen Curry y JJ Redick. (Foto: Getty Images)

A pesar de que la premisa de Stephen Curry fue que “la forma en que la gente consume baloncesto es diferente. Ya no se verá como antes. Pero aun así puede ser divertido para todos. Creo que así fue. Me divertí. Nuestro equipo se divirtió. Eso es todo lo que importa“; JJ Redick no opinó de la misma manera y le respondió de manera contunde al decir sobre el fin de semana del NBA All-Star Game 2025 que “no vi nada de esa mierda”.

ver también Kevin Durant le dejó claro a Stephen Curry por qué no regresó a Golden State Warriors

JJ Redick habló de la lesión de LeBron James que lo sacó del Juego de Estrellas de la NBA

LeBron James no jugó el Juego de Estrellas de la NBA por molestias en el pie y tobillo izquierdo. ¿Es grave? “Es algo que hemos estado controlando todo el año. Estuvo adolorido durante el fin de semana. Pudo hacer la mayor parte de la práctica hoy (18 de febrero). Pero, como ha sido todo el año, es algo que se debe controlar día a día. Es algo que hemos tenido que controlar y seguiremos controlando el resto del año”, señaló el entrenador de Los Angeles Lakers sobre la lesión de ‘El Rey’.

Publicidad

Publicidad