Una nueva temporada de la NBA está cada vez más cerca de iniciar. La fecha pautada es el martes 22 de octubre y ese día la ilusión de 30 franquicias se pondrá en marcha nuevamente soñando en llegar a conseguir el tan ansiado anillo. Hay franquicias que tienen más material que otras para sentirse competitivas y hay una porción de equipos que deberán probar si están a la altura. En esa lista entran, sin dudas, Los Angeles Clippers, quienes tendrán como estrella principal a Kawhi Leonard, alguien que no se nota con mucha confianza de cara a lo que viene.

En tiempos de pretemporada y de preparación de esos detalles que después no hay como corregirlos por la dinámica que ofrece el ajustado calendario, los equipos ponen todos sus esfuerzos en armar gran parte de la estrategia principal antes de que comience de manera oficial la liga. Otro aspecto que se tiene muy en cuenta es el roster, la cantidad y calidad de jugadores con la que se cuenta y no es que Los Clippers estén mal, pero sí quedaron un tanto debilitados tras la salida de Paul George a Philadelphia 76ers.

El escolta decidió abandonar Los Ángeles para armar un tridente que promete mucho junto a Joel Embiid y Tyrese Maxey, pero en este lado la preocupación se hizo presente por no poder encontrar un reemplazo. En ese contexto, que Kawhi se muestre con dudas sobre los compañeros que le quedaron, solamente sirve para alimentar aún más esa incertidumbre que reina sobre los comandados por Tyronn Lue.

Paul George dejó Los Ángeles para mudarse a Philadelphia y jugar con los 76ers. (GETTY IMAGES)

La dura declaración de Kawhi Leonard sobre sus compañeros en Los Angeles Clippers

En una de las ruedas de prensa de rutina, Leonard fue contundente cuando le preguntaron si algún compañero lo había sorprendido para bien, pero llamó la atención con su respuesta en la que no eligió a nadie para elogiar. Esto generó un poco de ruido, porque es conocido el estilo tranquilo de Kawhi, pero aún así no deja de asombrar que no se haya visto sorprendido con al menos uno. “No, nadie me ha llamado la atención hasta el momento”, expresó el alero.

Plantilla completa de Los Angeles Clippers para la temporada 2024-25 de la NBA

Mo Bamba

Nicolas Batum

Kobe Brown

Cam Christie

Amir Coffey

Nate Darling

Rayj Dennis

Kris Dunn

Trentyn Flowers

James Harden

Bones Hyland

Derrick Jones Jr.

Kai Jones

Terance Mann

Jordan Miller

Kevin Porter Jr.

Norman Powell

P.J Tucker

Alondes Williams

Ivica Zubac

Lo que tiene que pasar es que Kawhi deje atrás las molestias físicas para poder rendir como se espera. Es la estrella del equipo y si es como aseguró, que ningún jugador destaca por demás, tendrá que tirar del carro para llevar a su franquicia a una postemporada. Todo queda por verse en los próximo meses, pero a este paso los Clippers tienen mucho por hacer.