Sin LeBron y con Curry: Los 10 jugadores que podrían anotar 70 puntos en un juego de la NBA 2024-25

La temporada NBA 2024-25 inicia el martes 22 de octubre con los juegos New York Knicks vs. Boston Celtics (19:30 ET) y Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers (22:00 ET), así que para empezar a palpitar lo que será una nueva campaña del mejor baloncesto del mundo, los expertos publicaron la lista de los 10 jugadores que podrán anotar 70 o más puntos en un juego. Esta Stephen Curry, pero no incluyeron a LeBron James.

Con 39 años y a punto de iniciar la temporada 22 en la NBA, la máxima anotación de LeBron en un partido fue de 61 puntos el 3 de marzo de 2014 en el juego Miami Heat vs. Charlotte Bobcats (Hornets). El juego de la estrella de Los Angeles Lakers evolucionó para también ser un armador que da asistencias, captura rebotes y trabaja en función del equipo. Uno de los motivos por el cual no fue incluido en la selecta lista protagonista de esta historia.

El portal Fadeaway World (Mundo) eligió a Kevin Durant en la decima posición como el jugador con más posibilidades de anotar 70 o más puntos en un juego. KD ya supo llegar a 55 unidades y como uno de los anotadores más eficientes y versátiles en la historia de la NBA puede llegar a estar encendido y alcanzar esta marca con Phoenix Suns.

Publicidad

Publicidad

Shai Gilgeous-Alexander se convirtió en uno de los jugadores más dinámicos en ataque de la NBA y terminó segundo en la votación al MVP de la NBA 2024. A la estrella de Oklahoma City Thunder lo ven como el noveno jugador con más opciones de llegar a 70 puntos en un juego. ¿Y el octavo? Llegó la polémica porque eligieron a Stephen Curry, quien ya tuvo un partido con 62 puntos y es el máximo anotador de triples de la historia.

Damian Lillard, base de Milwaukee Bucks. (Foto: Imago)

Con una puntación máxima en un juego de 71 puntos, los expertos creen que Damian Lillard lo puede repetir en la temporada NBA 2024-25. Sin embargo, hay seis jugadores con más probabilidades que lo pueden hacer y Devin Booker es uno de ellos. El escolta de Phoenix Suns ya anotó 70 unidades en un partido, y con la distracción que Kevin Durant genera en la defensa rival, se puede encender en 3, 2, 1…

Publicidad

Publicidad

ver también Tiene prohibido decirle "papá": Bronny confirma cómo le llamará a LeBron James en Los Angeles Lakers

Del 5 al 3: Los jugadores con más opciones de anotar 70 puntos en un juego NBA

Jayson Tatum de Boston Celtics con 60 puntos, Donovan Mitchell de Cleveland Cavaliers con 71 unidades y Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks con 64 puntos, fueron elegidos por el portal Fadeaway World (Mundo) en los puestos 5, 4 y 3, respectivamente, como los jugadores que podrían anotar 70 o más unidades en un juego de la NBA 2024-25 por, entre otros motivos, sus máximas anotaciones en un partido.

Los dos jugadores con más probabilidades de anotar 70 o más puntos en la NBA 2024-25

Con el dominio que ejerce en la pintura y el antecedente que el 22 de enero de 2024 anotó 70 puntos, Joel Embiid es el segundo jugador con más opciones de tener un juego de 70 unidades en la temporada NBA 2024-25. ¿Y quién quedó en la primera posición? ¡Luka Doncic! La estrella de Dallas Mavericks anotó 73 unidades el 26 de enero de 2024 y, como uno de los jugadores más habilidosos en ofensiva, los expertos le dieron el primer lugar en la lista de los 10 basquetbolistas que podrían anotar 70 puntos en la campaña que está muy cerca de empezar.

Encuesta¿Cuál jugador tiene más probabilidades de anotar 70 puntos en un juego de la NBA 2024-25? ¿Cuál jugador tiene más probabilidades de anotar 70 puntos en un juego de la NBA 2024-25? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad