Stephen Curry le dejó algo claro a LeBron James sobre la posibilidad de jugar juntos en la NBA

Ya tuvieron la posibilidad de compartir equipo y el resultado fue una medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024. ¿Se darán el gusto en la NBA? La oportunidad de ver a Stephen Curry jugando junto a LeBron James volvió a tener una novedad con un contundente mensaje de la estrella de Golden State Warriors.

El deseo de LeBron viene desde hace un buen tiempo. El 14 de abril de 2022, el jugador estelar de Los Angeles Lakers confesó en el programa ‘The Shop’ (La Tienda) en YouTube que, después de querer jugar con su hijo Bronny James en la NBA, le gustaría compartir equipo con Curry.

“Steph Curry es con quien quiero jugar, seguro. En la actualidad. En este momento es Steph. Hombre, me encanta todo sobre ese tipo. Letal”, dijo LeBron James y la respuesta del base de Golden State Warriors no se hizo esperar. “Bueno, ya cumplió su deseo. Cuando es el capitán, me eligió en los últimos dos Juegos de Estrellas. No sé si eso es suficiente, pero estoy bien en este momento“, le dijo ‘El Chef’ a la emisora 95.7 The Game (El Juego). Pero… Esta historia aún no tendría punto final.

Más allá de los Juegos de Estrellas en la NBA, llegó la oportunidad de ver por primera vez a LeBron y Curry en un mismo equipo. El ‘Dream Team’ (Equipo de Ensueño) de Estados Unidos ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024 y James no dudó en confesar lo que sintió jugando al lado de la estrella de los Warriors.

LeBron James y Stephen Curry. (Foto: Imago)

“Lo he visto antes. Con diferentes uniformes. Es bueno estar de su lado. Uno simplemente se maravilla con su talento (…) Obviamente, lo he visto antes, ya sabes, en el lado opuesto. Pero al tenerlo de tu lado, simplemente intentas detenerte y descubrir otras formas en el otro extremo, pero sigues encontrándolo, sigues consiguiendo la pelota”, le dijo LeBron James sobre Stephen Curry al portal ‘Basket News’ (Noticias Básquet) y de inmediato lo rumores sobre la posibilidad de verlos jugar juntos en la NBA empezaron en 3, 2, 1…

Curry le dejó algo claro a LeBron sobre la posibilidad de jugar juntos

Luego de extender su contrato por un año más con Golden State Warriors para que su actual vínculo vaya hasta el final de la temporada 2026-27, Curry le empezó a dejar claro a LeBron James que, si quiere jugar con él, deberá ser en el equipo de San Francisco. Esto lo ratificó con las siguientes palabras que dijo el 30 de septiembre de 2024 en el día de atención a los medios de comunicación de la NBA 2024-25: “Siempre ha sido y sigue siendo un objetivo para mí ser un Warrior de por vida… Tengo mucha confianza en que es posible estar aquí y ser un equipo relativamente ganador”.

Golden State Warriors ya intentó ir por LeBron James

Según Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, Golden State Warriors le hizo una oferta a Los Angeles Lakers antes de la fecha límite de intercambios (febrero 8 de 2024) de la temporada NBA 2023-24 para que LeBron jugara con Curry en los ‘Dubs’. ¿Por qué no se dio? Rich Paul, representante de James, le dijo a Joe Lacob, dueño del equipo de San Francisco, que ‘El Rey’, en ese momento, no estaba interesado en un intercambio para salir de los Lakers.

