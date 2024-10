Tiembla LeBron, Lakers y toda la NBA: La marca que consiguió Warriors con solo 15 minutos de Curry

¿La nueva era de Golden State Warriors está a punto de empezar? Aquel equipo que supo ganar cuatro campeonatos del 2015 al 2022 no contará con una de sus estrellas para la temporada 2024-25, pero, de entrada, lograron una marca con tan solo 15 minutos de Stephen Curry que pone a temblar a LeBron James, Los Angeles Lakers y toda la NBA.

En una de esas situaciones que parecía imposible de suceder, Klay Thompson tomó la determinación de no seguir en los Warriors al considerar necesario un cambio de equipo para “revitalizarme y hacer algo especial para el resto de mi carrera”. Los ‘Splash Brothers’ (hermanos) se separaron en la NBA…

Ya sin Thompson en el equipo, Golden State Warriors trajo como principales refuerzos para la temporada 2024-25 a Kyle Anderson, Buddy Hield y De’Anthony Melton. Uno de estos tres nombres sería clave para lograr una marca histórica en pretemporada.

“Quiero que (Wiggins) lance seis, siete, triples por juego. Quiero a Brandon Podziemski, quiero a Moses Moody, quiero a De’Anthony, quiero ser un equipo de alto volumen en tiros de tres puntos. Creo que eso es importante para nosotros. El gran cambio es que Klay no está aquí. Somos cuartos en la liga en intentos de tres puntos el año pasado, pero Klay probablemente anotó 8 o 10. Tendremos que llenar ese vacío y eso vendrá de varias personas”, afirmó el entrenador Steve Kerr el primero de octubre.

Stephen Curry en Warriors vs. Kings. (Foto: Getty Images)

Con la premisa instalada que deben ser un equipo con mayor cantidad de triples intentados, Golden State Warriors saltó a la duela del estadio Golden 1 Center para disputar el segundo partido de pretemporada de la NBA 2024-25. Como es habitual, los jugadores titulares no jugaron muchos minutos, pero aun así se pudo conseguir una marca nunca vista en la historia del equipo. ¡Y eso que Stephen Curry solo jugó 15 minutos!

La marca que consiguió Warriors con solo 15 minutos de Curry

A pesar de que no es oficial porque no fue en un juego de temporada de regular, sí hace temblar a LeBron James, Los Angeles Lakers y toda la NBA por lo que se viene. Con tan solo 15 minutos de Curry y tres triples anotados, los Warriors no solo le ganaron a Sacramento Kings por 122 a 112 puntos, también consiguieron anotar 28 triples para superar el récord de 27 que hicieron en un partido de campaña regular. El que más tiros de tres puntos anotó fue Buddy Hield con seis triples en siete intentos.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2024-25 para Golden State Warriors?

En búsqueda de un quintó título bajo la era de Stephen Curry, Golden State Warriors inicia la temporada NBA 2024-25 contra Portland Trail Blazers el miércoles 23 de octubre en el estadio Moda Center a las 22:00 ET. No son los favoritos en una Conferencia Oeste que tiene pesos pesados como Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder y Dallas Mavericks, pero… Si mantienen ese volumen de triples anotados que están demostrando en la pretemporada, cosas buenas pueden pasar con el equipo de ‘El Chef’.

