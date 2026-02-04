Cuando formó una dupla sensacional con LeBron James, todos imaginaron que se trataba del inicio de un reinado que había llegado para quedarse en Los Angeles Lakers. Sin embargo, las lesiones surgieron como un factor inesperado en la carrera del pívot que terminó quedando en promesas y con un reciente traspaso que confirma que sus mejores tiempos ya son parte del pasado.

En las últimas horas se anunció que Davis deja a los Dallas Mavericks y que pasa a Washington Wizards, generando una enorme repercusión en la liga. Hay que recordar que Anthony llegó a Mavs en un intercambio que protagonizaron los Lakers por Luka Doncic, lo que señala la confianza que había sobre él. Sin embargo, las cosas jamás salieron como se esperaban y en la última temporada apenas jugó 20 partidos.

El intercambio que llevó a Davis a Wizards

Las constantes complicaciones físicas llevaron a Mavericks a pensar que era el momento justo de tomar una decisión fuerte y priorizar el futuro de la plantilla. Por eso, Davis fue a Wizards junto con D’Angelo Russell y Jaden Hardy. Por su parte, a Mavericks llegan Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, más dos primeras y tres segundas rondas del Draft.

A priori, Washington armó un equipo plagado de estrellas en cuestión de semanas. Tras la llegada de Trae Young proveniente desde los Atlanta Hawks, ahora se sumó Davis y la lógica indican: si están sanos, son estrellas capaces de potenciar a un equipo a pelear por cosas importantes.

Trae Young es la otra estrella que contrató Washington Wizards. (GETTY IMAGES)

De cualquier manera, todo indica que ninguno de los dos estará disponible hasta la próxima temporada, por lo que será cuestión de esperar a lo que suceda en los próximo meses. Para Dallas, es la posibilidad de comenzar una restructuración fuerte tras aceptar el haber tomado una mala decisión con la salida de Doncic y la confianza de que los picks del futuro le darán alegrías tempranas.

