Maravillosa es la historia de Tom Brady en la NFL. En el draft para la temporada del año 2000 fue elegido en la sexta ronda. ¡Fue la selección número 199! Su carrera comenzó con los Patriotas de Nueva Inglaterra, franquicia con la que ganó seis anillos del Super Bowl y luego un séptimo con los Bucaneros de Tampa Bay, su actual equipo. Además se convirtió en líder de todos los tiempos en yardas aéreas y anotaciones.

La historia de superación y triunfo de Tom Brady es inspiracional para los atletas más jóvenes que están comenzando su propia historia en el deporte, pero no mediante las comparaciones que se confunden con la competencia de manera tóxica.

Con la intención de impulsar la confianza de los jóvenes atletas en sí mismos, Under Armour creó un grito de guerra para alentarlos y empoderarlos, para brindarles nuevas oportunidades para forjar su propio camino hacia la grandeza, sin necesidad de comparaciones. "Ser el atleta que nadie vio venir se trata de enfoque, confianza y valor, todos los cuales son rasgos que queremos inculcar en la próxima generación. Nos estamos conectando directamente con los jóvenes atletas al comienzo de otra importante temporada deportiva de otoño para recordarles que no deben tratar de imitar a sus ídolos, deben fomentar su talento y convertirse en la mejor versión posible de sí mismos", explicó Paul Nugent, SVP Global Brand Marketing & Category de Under Armour.

Para realizar esta campaña, Under Armour integró voces y acciones centradas en el rendimiento para garantizar que la inspiración esté respaldada por resultados tangibles. Y quién mejor para encarnar el espíritu y la determinación del atleta que nadie vio venir que el creador de este concepto: Tom Brady quien 22 años después se su selección en el draft de la NFL está trabajando con la marca para recordarles a los futuros Mejores Jugadores de Todos los Tiempos (GOATs por sus siglas en inglés) que no deben aspirar a ser el próximo él o el próximo cualquiera, deben aspirar a ser la próxima versión de sí mismos.

Una carta abierta de Tom Brady a los jóvenes atletas cobra vida a través de un video en el que otra leyenda, este en el ámbito de la actuación, Morgan Freeman, narra este manifiesto de empoderamiento. "Para los atletas jóvenes de hoy en día, hay más distracciones entre las filas que para mí. Yo no era un prodigio. Tuve que trabajar muy duro para llegar a una posición para tener éxito. La mejor manera para que la próxima generación de atletas tenga éxito es bloquear el ruido y concentrarse en ser las mejores versiones de sí mismos".

Para que Under Armour (UA) pueda seguir y vivir su misión de mejorar a los atletas y cumplir con el compromiso de Access to Sport de la marca, la beca UA Athlete No One Saw Coming brindará a los jóvenes atletas la oportunidad de mejorar su rendimiento en su camino hacia su competencia. La beca otorgará a 10 jóvenes determinados una subvención de 5,000 dólares, la oportunidad de participar en una experiencia en un campus de UA, así como ropa y equipamiento durante un año. Todos los atletas de 14 a 17 años que viven en los Estados Unidos y participan en competencias organizadas son elegibles para participar si envían un artículo de 150 palabras sobre su historia.

"Para mí, ser el atleta que nadie vio venir significa que debo dejar que mi pasión me lleve por mi propio camino hacia la grandeza", dijo Husan Longstreet, joven y prometedor mariscal de campo que empezará su segundo año en Inglewood High School, elegido por su entrenador para protagonizar este video. "Me recuerda dejar atrás las comparaciones en las redes sociales y no dejar que me desvíen de lo que sé que puedo lograr en mi camino".

Los atletas de Under Armour, Joel Embiid y Jordan Thompson, liderarán un paquete global de apoyo a los atletas diseñado para ayudar a amplificar la importancia de no dejar que la comparación los aleje de su propia grandeza. Juntos, Under Armour, Tom Brady y los atletas de la UA están alentando a la próxima generación a subir de nivel y aprovechar la oportunidad de ser el atleta que nadie vio venir.