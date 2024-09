Andy Reid y Patrick Mahomes han estado juntos en los Kansas City Chiefs por ocho años. Durante este tiempo, su éxito les entregó algunos enemigos en la NFL. Uno de ellos son los Cincinnati Bengals, a quienes se enfrentarán pronto.

En la temporada 2024 de la NFL, los Chiefs darán la bienvenida a los Bengals a Arrowhead en la Semana 2, un poco antes de lo habitual para este tipo de enfrentamientos. Pero, por supuesto, todos en Kansas City ya esperan con ansias este juego, incluidos los novatos.

Kingsley Suamataia, por ejemplo, afirma sentir la rivalidad que existe entre estos equipos: “Soy un novato, pero tengo el mismo fuego que todos los demás contra los muchachos (que van) contra nosotros: es mi familia contra todos ustedes”.

“Nosotros y los Bengals tenemos una historia”, añadió. “Son una gran defensa en todos los ámbitos. Tienen grandes apoyadores y una gran línea defensiva especialmente, pero sabes que estamos listos para salir, y sabes que todo comienza desde el frente… estamos listos para volver a ser el mayor matón“.

Kingsley Suamataia busca mejorar tras debutar

Seleccionado en el número 63 en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2024, Kingsley Suamataia hizo su primera aparición oficial con los Chiefs en el primer partido de la temporada contra los Baltimore Ravens, e hizo un buen trabajo.

“Tengo algunas cosas que necesito limpiar”, dijo Suamataia, en una entrevista con The Wichita Eagle. “Así que tengo que volver al trabajo y limpiar esas cosas, para poder regresar listo y no cometer los mismos errores… Como me dicen los muchachos: a medida que avancen los juegos, será más fácil. Pero fue un buen primer partido. Simplemente pongo mis pies en el agua, así estoy listo para el próximo“.

Andy Reid elogia el debut de Kingsley Suamataia como protector de Patrick Mahomes

Así como Suamataia abordó sus propios errores, Reid le hizo saber al novato que hay trabajo por hacer este año. Sin embargo, el entrenador de los Chiefs dejó claro que, en general, está satisfecho con su debut. Y Reid también advirtió que Suamataia, como toda la línea ofensiva, enfrentará una gran prueba contra los Bengals de Joe Burrow.

“Pienso que Kingsley hizo algunas cosas buenas”, dijo Reid. ”Tendrá mucho que trabajar en el futuro, pero por primera vez saltando allí, contra lo que realmente creo que ahora es una línea defensiva bastante buena, pienso que se mantuvo firme. Pero hay cosas en las que tiene que trabajar y necesita conseguir”.