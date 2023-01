Fallece Annie Wersching, Tess de The Last of Us: Quién era y de qué murió

Se confirmó el fallecimiento de la actriz Annie Wersching, quien interpretó a Tess en los videojuegos de The Last of Us, los cuales inspiraron la actual serie que está teniendo mucho éxito en HBO, por lo que es importante saber quién era y de qué murió sobre todo, por que según afirma la prensa su familia pasa por una muy complicada situación económica debido a la muerte de la intérpete.

La actriz, quien también es recordada por haberle dado vida a la agente del FBI Renee Walker en la serie "24", y por contar con una amplia experiencia en la televisión en diferentes producciones, es más recordada por sus fans por haberle dado la voz al personaje de Tess Servopoulos en el videojuego de The Last of Us, el cual inspiró la exitosa serie de HBO por lo que vale la pena conocer un poco más de ella.

Fallece Annie Wersching, Tess de The Last of Us: Quién era

Annie Wersching fue una actriz estadounidense reconocida por su actuación en la telenovela General Hospital y por su papel como la agente del FBI Renee Walker en la serie de TV "24", pero que es muy recordada por los fans de los videojuegos por haberle dado la voz al personaje de Tess Servopoulos, uno de los más importantes en la vida del protagonista del juego Joel Miller. La intérprete inició su carrera en la actuación con una aparición como invitada en el programa Star Trek: Enterprise.

A partir de ahí se hizo conocida y pasó a ser protagonista en series como Charmed, Killer Instinct, Supernatural y Cold Case, pero su gran oportunidad llegaría en febrero de 2007 cuando comenzó a filmar el papel recurrente de Amelia Joffe en la telenovela de ABC Daytime, General Hospital, siendo su primera aparición en el aire el 8 de marzo de ese año. La actriz no se limitó a la TV y se atrevió a enfrentarse a uno de los escenarios más retadores: el teatro.

Fallece Annie Wersching, Tess de The Last of Us: ¿Cómo fue su trayectoria?

En el teatro fue parte del Victory Gardens, el Marriott Lincolnshire y el Utah Shakespearean Festival, aunque como esto no la llenó como artista, terminó mudándose a Los Ángeles, California en 2001 por lo que dejó General Hospital en noviembre de 2007; pero no para descansar sino para ser parte de la serie Castle (2009-2016), en donde apareció en 3 episodios como pareja del asesino en serie "3xa". Y en 2013 fue cuando prestó su voz y captura de movimiento a Naughty Dog para dar vida a Tess en el juego de TLOU.

¿De qué falleció Annie Wersching?

La actriz falleció a causa del cáncer que le fue diagnosticado en 2020 y le sobreviven sus 3 hijos, Freddie (12), Ozzie (9) y Archie (4), además de su esposo Steve. Su muerte cimbró tanto a los fans de su trabajo que estos abrieron una campaña en Goufoundme en la que buscan reunir dinero para ayudar a la familia de la intérprete a poder sobrellevar este momento. Esta campaña incluso ha sido apoyada por el creador del juego de The Last of Us, Neil Druckman lo que ha ayudado a reunir poco más de 150 mil dólares.