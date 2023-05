Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 5 de mayo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 5 de mayo

Piscis

No recurras a la venganza, recuerda que te sueles cobrar muy caro las traiciones, déjale esas cuestiones al tiempo y al karma que de este mundo no se irán sin antes pagar el daño que te pudieron haber causado en el pasado. Un viaje se aproxima y la oportunidad de cambiar hasta de trabajo. No dejes cosas pendientes para otros días o podrías meterte en graves problemas. Amor a distancia se pondrá a prueba. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. Pon atención a un sueño en estos días pues te mostrará respuesta a unas preguntas que te has hecho y sobre un evento o situación que está por ocurrir. Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Si tienes pareja busquen la manera de pasar más tiempo juntos, eso hará más fuerte la relación. Días en los que reflexionará mucho y te darás cuenta de que nadie vale tanto la pena para hacer sacrificios más que tu propia familia. Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso.

Acuario

Cuida mucho tu alimentación recuerda que sueles subir mucho de peso, así que no descuides esa parte. Hay oportunidades de que una persona comience a sentir sentimientos por ti, podría ser la persona correcta en tu vida, date la oportunidad de conocerla un poco más. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas. Amor de una noche se aproxima y será con expareja o amistad, recuerda que tú eres muy de esas o esos. Recuerda que tienes el poder para lograr todo, pero siempre tu defecto es la flojera o la falta de capacidad para creer en ti, no permitas que eso te detenga en tus metas o de lo contrario jamás lograrás consolidar nada, hay oportunidades de iniciar negocios de ventas o de movimientos en lo laboral. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona. Ofrecimientos para que seas amante, ni se te ocurra, no caigas en esas cuestiones que no lo necesitas, date a respetar y aprende a respetar los aparatos reproductores ajenos.

Capricornio

Es momento de iniciar de cero, de personas errores que te han dañado y mermado tu existencia, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tú, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate mucho que nadie lo va a hacer por ti, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio. El fin de semana se presta para salir de fiesta con persona con la que tienes mucho que no ves, date la oportunidad de divertirte y no te cierres a nuevas oportunidades. Date el taco y da oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo diste no tienes que seguir ahí esperando, date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una pues podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no a la fregada, recuerda que solo llegaste y solo te irás. En tu trabajo te sentirás muy bendecido sin embargo una mala cara de compañero o compañera podría incomodar tu día. Cuida mucho la parte de tu estomago pues vienen problemas en él. Te enteras de rompimiento de relación de una persona cercana.

Sagitario

Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y afectarte. Este fin de semana será buena sin embargo estarás algo pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es como habías pensado. Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación o pensar en hacerlo, sueles deprimirte si te va mal en algún ámbito de tu vida y no aprendes de las situaciones o de tus errores, quizás estés estresado o estresada por una noticia que llegará a ti y no sabrás de qué manera actuar. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bondadoso que algunas veces te ha hecho caer y ha sido utilizado malamente. Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti. Ten cuidado a quien le pones tu corazón, andarás en un tono que no te soportas, no culpes de tus errores a las demás personas, hazte responsable de tus propios actos. Es momento que te perdones tus errores y faltas del pasado, ya no te sigas culpando por cuestiones que no te pertenecen, momento de inicios, de ciclos nuevos y oportunidades.

Escorpión

Te vienen oportunidades muy buenas en muchos ámbitos de tu vida, te enfrentarás a muchas situaciones las cuales dejarán mucho que desear. No es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa de tu trabajo o vecina, ten mucho cuidado pues podrían ocasionar muchos problemas con tu pareja en caso de tener en tu círculo laboral. Podría buscarte persona de tu pasado para tratar de retornar a lo que ya fue. No temas a vivir y ser feliz si te equivocas lo vuelves a intentar, pero nunca te quedes con ganas de hacerlo. Empezarás a planear viaje. Si tienes pareja separación en puerta o problemas que los distanciarán. Cambios importantes se aproximan pues madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Personas se van, personas regresan, personas llegan, no te compliques, en tu vida deberán de estar esas personas que siempre han estado ahí en tus momentos más complicados, amistades de parranda solo sirven para eso, aprende a diferenciar entre una verdadera amistad y otra.

Libra

Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres. Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti. Amores nuevos en estos días, llegarán por medio de una red social o amistades. No caigas en errores que ya cometiste, que nadie te quite el sueño, aprende a vivir en soledad y de manera independiente. Bájele a los celos, desconfianza y orgullo pues solo te amargas tu solo. Podrías sentir celos por una persona que no es nada tuyo o tuya, te viene un día genial con una persona que es muy importante para ti. Ten cuidado con cambios de humor y en tu personalidad estás en un proceso de maduración muy fuerte y podrías desarrollar actitudes y poses muy mamilach. En los dineros vienen muchos cambios positivos los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. Nuevos cambios en lo laboral y la llegada de una nueva persona.

Virgo

Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días. Recuerda que eres de subir mucho de peso sino te cuidas, ponte las pilas en la dieta. Tu desconfianza podría meterte en problemas pues podrían ofenderse las personas que te quieren y siempre han estado ahí para ti. Empieza la calma en muchos aspectos de tu vida, tienes subidas y bajadas, pero sigues de pie, te has convertido en alguien fuerte y eso se debe a que has aprendido de tus caídas. No des entrada en tu vida a personas de tu pasado que solo te dañaron y dejaron cicatrices en ti, esos fantasmas seguirán regresando una y otra vez, pero de ti depende mandarlos a la fregada. La llegada de persona de piel blanca cambiará el destino de tu vida. Es momento de que te preocupes más por ti, aprende a quererte, valorarte y darte el taco, quien te merezca te lo demostrará con hechos y no solo con palabras falsas. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que no esperes mucho tiempo para aceptar lo que vida te pone a tu paso. En el área de la salud bajarás unos kilos estos días, trata de no consumir tantas harinas o refrescos o de lo contrario podrías desarrollar problemas de colitis y retención de líquidos.

Leo

Amistad nueva surgirá en próximas fechas y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo muchos buenos momentos. Si cambias de actitud y eres más positivo o positiva las cosas se irán dando poco a poco y sin exigir nada. En la medida que des recibirás. Aléjate de quien te causa estrés. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, trata de siempre cargar un limón verde en tu bolso o coche para evitar malas vibras y prevenir accidentes automovilísticos. Ten presente que vida solo es una que nadie te diga cómo vivirla, disfruta al máximo el placer de estar vivo o viva y trata de ver la vida de manera distinta, ya no tan mendiga, ya no tan traicionera, ya no tan falsa. En el terreno de los dineros hay estabilidad sin embargo a finales de la próxima semana andarás algo cortis de dinero.

Cáncer

Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje. Si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tú tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo o viva. Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes pueden darte una puñalada por la espalda. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos. Una amistad tuya te contará un secreto que te dejará algo sorprendido o sorprendida, no temas a cambios en el área de los negocios o dineros pues dichos cambios te beneficiarán mucho. Se vienen grandes cambios en tu forma de ser y de actuar, no trates de aparentar algo que no eres o te meterás en graves problemas, cuida mucho lo que comes o te expones a enfermedades en el estómago.

Géminis

Aprende a soltar y dejar ir que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida. Posibilidades de iniciar relación o comenzará a sentirás necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada. Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir trabajando para consolidar tus sueños. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. Debes saber que nadie tiene derecho a desnudarte más que esa persona que piensas cuando te vistes, así que deja de andar prendiendo el boiler en casas donde no te meterás a bañar.

Tauro

No te pierdas en el camino y sigue tus metas y sueños, algunas veces te quejas mucho de cuestiones que no son importantes ni indispensables. Ten mucho cuidado con seguir cometiendo los mismos errores, deja de encariñarte con la piedra y sigue tu destino. Estrés en tu trabajo y posibilidad de mejoras en lo laboral. A la fregada amores baratos de una hora, no tienes necesidad de eso. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un fregazo. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor, de cambiar el panorama para mejorarla con tu pareja, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Vienen días muy positivos y otros no tanto, ten mucho cuidado con tus cambios de humor o de lo contrario podrías lastimar a miembros de tu familia. No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan apecho. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú.

Aries

Recuerda de dónde vienes, no pierdas el piso y continúa tu travesía por conseguir tus metas y tus sueños, algunas ocasiones te sentirás un poco decaído o sin ganas de seguir, eso se debe a la falta de sueños sólidos no esperes llegar al final de la escalera si no eres capaz de subir peldaño por peldaño. No permitas que comentarios negativos te amuelen el día. Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento. Amores de una noche se visualizan. Y una amistad estará jode y jode tu día. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. Es posible que sientas coraje por una persona que te ha estado fregando la existencia en este tiempo. Es momento de ver más por ti y preocuparte más por tus sueños, te la vives ayudando y dando todo por las demás personas, pero al final te olvidas de tus necesidades y de esas cuestiones que te llenan de felicidad. Que nadie te detenga, recuerda que primero eres tú, después tú y al final tú.