Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 4 de mayo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 4 de mayo

ARIES

Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas; ten cuidado en hablar de más o contarle cosas que no debes, recuerda que ya te falló en el pasado.

TAURO

Cuidado con tu alimentación se te a hacer bolas el engrudo porque le estás echando demasiado a la piñata, bájale a los chescos y a las harinas. Mejoras en lo laboral y sobre todo en los dineros, date la oportunidad de ahorrar un poco más pues eso te va a ayudar mucho en un futuro. Ya no dejes nada para otro día, ponte las pilas ahora que quizás mañana sea tarde para cumplir tus sueños y metas. Ten cuidado con mendigar cariño y amor, pues podrías hacer con tus sentimientos lo que les dé su gana, no pongas charola de plata a quien solo sabe comer en desechables. Perdida de algún objeto material, problemas de colitis y gastritis en estos días. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te busca o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas.

GÉMINIS

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.

CÁNCER

Cuida mucho tu parte sentimental, si tienes pareja no des más de la cuenta porque al final será quien más sufrirá. Persona de piel blanca aparecerá en tu vida y te dejará sorprendido o sorprendida. Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él. Posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad, si sientes que eso no va a funcionar, no la ilusión recuerda que eres propenso o propensa a que el karma te saque un susto.

LEO

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

Muy tranquilos y nobles y a veces también muy pendejos, ese es el motivo principal por el cual a veces abusan de ellos y hacen lo que quieren contigo, sueles ser muy entregado, pero poco fiel porque te encanta la putería, y solo cambiarías si realmente esa persona logra llenar tui corazón completamente. Te la vives en los sueños, eres muy idealistas, siempre ves más allá e imaginan cosas que la mayoría de las veces te suele salir cierta, te encanta salir a pasear con amistades y disfrutar de un bien vino, a pesar de la putería crees y sueñas en el amor eterno, y odias con todo tu ser la mentira y por ende de quien proviene, la falsedad y la traición no van contigo, muy creyente de seres divinos y misteriosos, tienes un sexto sentido tan desarrollado que las artes adivinatorias llaman mucho tu atención. Débiles en días grises pues te deprimes por el cambio en el clima y el dolor ajeno. Sin embargo, tu signo puede llegar a ser muy vengativos e hijos de la chingada y no tentarse el corazón cuando se sienten acorralados o son traicionados, no suelen ser malos, pero en ellos existe una parte muy negativa que al ser activada destruyen lo que se encuentre a su paso sin importar quien se ponga frente a ti.

ESCORPIO

No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale mil ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás ni maíz. Aguas con gastar a lo tonto, no estás para perder tu dinero en cuestiones que no necesitas, requieres invertir un poco más en ese negocio que tienes en mente.



Ten cuidado con tomar medicamento sin receta pues podrías ocasionar problemas gástricos y hasta intoxicación. Andarás con las tristezas a flor de piel al recordar cuestiones que no pudieron ser. Cambia tu manera de pensar y comienza a deshacerte de todo eso que te ha impedido consolidar metas y sueños. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos, pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo para estar bien y ser feliz pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor.

SAGITARIO

a no te dejes influenciar por comentarios de otras personas, haz lo que consideres adecuado y haz caso a tui sexto sentido. Sueños premonitorios se aproximan. Te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo.



Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tú solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer.

CAPRICORNIO

Ya no pienses en amores pasados, lo que un día fue ya se lo llevó la tiznada tienes muchas posibilidades de iniciar una nueva vida llena de amor y felicidad, a veces te caes, pero esos golpes te han servido para quitarte lo tonto y enfrentar al mundo de una manera muy perra. Se feliz con lo que tienes a tu alrededor y no te detengas por nadie.



Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Te viene días en los cuales andarás de mucha reflexión. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés.

ACUARIO

¡Andas en seguridad esta semana, te manejas en culatzo criminal y en pierna perra! de que traes pegue no hay duda pero te das el taco y andas en busca de un o una modelo, por eso sigues y seguirás solo o sola, deja de exigir tanto y confórmate con lo que caiga que al paso que vas te vas a quedar a vestir santos, mírate en un espejo y piensa a que puedes acceder! Recuerda que como esté el sapo osease tú, es como va estar la pedrada, no exijas más

PISCIS

Di lo que sientes y lo que no te parece y si a los demás les molesta o les afecta es muy su problema. Amores a distancia se fortalecen y la posibilidad de cambio de domicilio o compras de artículos electrónicos se ven a la puerta de la esquina. Cierra ciclos laborales e inicia de cero haciendo las cosas con amor y de la mejor manera y te irá bien. Momentos de pensar bien qué es lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida, muchas veces descuidas tus proyectos importantes por atender cuestiones que no te dejan nada.