Te revelamos el truco para que en Omegle siempre te aparezcan mujeres para conversar en los videochats, ya sea porque eres hombre y buscas nuevas amigas o porque eres mujer y no quieres hablar con hombres extraños.

La popularidad de la plataforma Omegle sigue en aumento, ya que te permite charlar con personas desconocidas de todo el mundo, con intereses similares a los tuyos. Si ya te animaste a ingresar al sitio, seguramente te has preguntado cómo hacer para elegir con quién prefieres chatear. Aquí te damos el truco para encontrar en Omegle solo mujeres en el videochat, ya sea porque eres hombre y buscas nuevas amigas o porque eres mujer y por seguridad no estás interesada en seguir platicando con hombres extraños.

Recuerda que Omegle, al igual que otras plataformas y Redes Sociales como Tinder, son 'apps de contactos', es decir que en cuestión de instantes puedes conectar con personas desconocidas. Es por ello que se debe utilizar con mucha precaución, ya que no sabes quién está del otro lado en realidad.

Utilizar Omegle es realmente fácil, basta con acceder a la web, conectar tu cámara y buscar de forma aleatoria un contacto conectado para platicar a través de chat escrito o a través de video.

¿Cómo hacer que aparezcan mujeres en Omegle?

Aunque no existe una opción para elegir solo platicar con mujeres u hombres, tal como lo ofrece Tinder, aquí te brindamos el truco secreto que pocos conocen de cómo hacer que sólo aparezcan mujeres en el videochat de Omegle. El sitio te da la opción de agregar tus intereses para que su sistema te empareje con alguien que tenga gustos similares, es justo aquí el primer truco que debes considerar si quieres que solo encontrar mujeres.

Para que en Omegle solo te aparezcan mujeres, debes elegir intereses que atraigan a las chicas, por ejemplo incluye grupos musicales y cantantes populares, pasatiempos, películas o series que sean sus favoritas. Para esto bastará con visitar blogs femeninos, pedir un consejo a una amiga o con poner atención de lo que les gusta a las chicas a tu alrededor. Esto hará que en Omegle solo te aparezcan chicas en los videochats.

No basta con investigar cuáles son los gustos de las chicas, si no de verdad interesarte en ellos, ya que será la forma de mantener conversaciones cuando te aparezcan mujeres en los videochats y evitar que te den "next". Considera que lo mejor para hacer una nueva amistad siempre es la sinceridad, así que aunque puede ser divertido agregar uno que otro interés, lo mejor será siempre mostrarte tal cuál eres.