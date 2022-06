Entender el lenguaje de internet no es fácil, sobre todo cuando te adentras en los términos gamers. Por suerte para ti en esta nota podrás conocer el significado de uno de los términos más utilizados en la red y que suele causar mucha confusión. Conoce qué significa nerfear y cómo puede utilizarse.

Si cuando entras en la sección de comentarios de TikTok no entiendes a qué se refieren con abreviaturas como GPI, LOL, POV, CC, o incluso cuando utilizan frases como “queremos la Champions” o “yo no quiero ser la Champions”, entonces ya no perteneces a las generaciones más jóvenes.

Pero no debes de sentirte mal, porque no eres el único que no conoce estos términos, son muchos los usuarios que se confunden con la terminología de la red. Sobre todo cuando está involucrada la cultura gamer, que ya ha creado una serie de términos que solo sus miembros pueden reconocer al primer vistazo.

Este es el caso de “nerfear”, que aunque cada vez es más común en el general de las redes sociales, comenzó como un término para los videojuegos, por lo que aún muchos no conocen su significado.

Significado de nerfear

Cuando no eres uno de los asiduos usuarios de Twitch o si nunca has entrado a una partida en línea de tu videojuego favorito, entender cómo se habla en el mundo de los videojuegos puede ser complicado. Sin embargo, algunas palabras puedes comenzar a reconocerlas porque han logrado pasar al día a día del internet.

Este es el caso de la palabra “nerfear”, la que cada vez es más común que se escuche en redes y que tiene su origen con los gamers. Nerfear o ser nerfeado significa que se ha bajado la calidad, el poder o la utilidad.

Este término nació para explicar que las funcionalidades de un videojuego han quedado por detrás de las novedades o actualizaciones de su competencia. Sin embargo, poco a poco fue evolucionando en el argot para referirse a cualquier cosa que de un momento a otro ha perdido su importancia.

Es muy común escuchar que un personaje fue nerfeado por el bien de la trama en alguna película o que algo debería nerfearse (bajar su poder o intensidad).