The Last of Us: ¿Qué es un Gordinflón (Bloater) y por qué son peligrosos?

The Last of Us sigue siendo todo un éxito y ahora los fans de la serie que no han jugado el videojuego en el que está basada la obra se preguntan qué es un Gordinflón, o Bloater como se llaman en inglés y por qué son tan peligrosos, por lo que hoy responderemos esta duda.

Cabe recordar que el furor por estas criaturas empezó desde la emisión del capítulo 4 ya que como siempre HBO liberó el avance del próximo capítulo y en él, se puede ver que estos monstruosos seres harán su aparición aunque seguramente con algunas diferencias con el juego, como ha ocurriro con varios aspectos de la serie hasta ahora, por lo que es importante saber por qué son tan peligrosos estos seres.

¿Qué es un Gordinflón (Bloater) en The Last of Us?

Los Gordinflones o Bloaters, como se les llama en inglés son una rara y muy peligrosa evolución de los infectados por el hongo Cordyceps, y han pasado ya tantos años viviendo con el hongo en su cuerpo que este se ha desarrollado sobre todo su ser, creándoles una especie de armadura biológica, lo que los hace una de las criaturas más temibles de toda la franquicia. Y de hecho la transición a esta fase de la infección toma tanto tiempo que este tipo de seres son los menos comunes en el videojuego.

Un dato curioso es que estos personajes al igual que en el caso de los Chasqueadores (Clickers), son totalmente ciegos y se guían a través del sonido ya que están tan infectados por el hongo, que este cubre la totalidad de sus cuerpos, y no solo sus rostros como en el caso de los otros infectados ya mencionados. Sin embargo son sus habilidades los que los hacen los enemigos más peligrosos del juego.

¿Por qué los Gordinflones (Bloaters) son tan peligrosos en The Last of Us?

Para empezar el hecho de que el hongo cubra todo el cuerpo de estas criaturas las hace increíblemente resistentes ya que de esta forma tienen una especie de armadura orgánica que les hace resistentes a cualquier clase de ataque. Por si esto fuera poco, estas criaturas pueden lanzar proyectiles de ácido e incluso, son capaces de arrancarse hongos de su propio cuerpo para usarlas como granadas y lanzarlas a sus enemigos, las cuales explotan y lanzan esporas al aire.

Cabe recordar que en la serie la infección no se contagia por aire, mientras que en el juego sí por lo que cuando estas "granadas" estallan, pueden matar a quienes estén cerca asfixiándolos, lo que sí podría pasar en la serie. Y su ataque más peligroso es aterrador: si en el juego un Gordinflón de atrapa, te arrancará la mandíbula y no hay forma de liberarse de esto, por lo que este tipo de ataque seguramente sí se podrá ver en la serie. Así que, ¿podrán Joel y Ellie escapar del ataque de estas criaturas? Lo veremos en el episodio 5.