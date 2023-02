Si todavía no has visto la serie sensación del momento, esta es tu oportunidad ya que HBO está permitiendo que quienes no cuenten con su servicio puedan ver el primer episodio de la serie.

The Last of Us: Así puedes ver gratis el capítulo 1 de la serie

The Last of Us es la serie del momento y hay muy poca gente que todavía no la ve, por lo que si tú eres una de esas personas, a continuación sabrás cómo puedes ver gratis el capítulo 1 de la serie, para que veas por qué se está convirtiendo en la serie más exitosa en lo que va del 2023.

Y en caso de que no lo sepas, esta serie está basada en un videojeugo del mismo nombre que salió a la venta en 2013 convirtiéndose en un clásico instantáneo al nivel de otros videojuegos como Super Mario o Street Fighter debido a sus mecánicas de juego pero sobre todo, a la desgarradora y brutal historia que cuenta, así que si todo esto que has leido no te ha animado a ver la serie por que no quieres pagar el servicio de HBO Max o por si no cuentas con el canal de HBO en tu sistema de cable, aquí sabrás cómo ver el primer episodio gratis.

Así puedes ver gratis el capítulo 1 de la serie de The Last of Us

Para poder ver el primer episodio desde tu teléfono o computadora es necesario que tengas un VPN ya que es en Reino Unido en donde la plataforma de Sky TV adquirió los derechos de transmisión de este drama, por lo que subió a su canal de YouTube íntegro y sin cortes el primer episodio, el cual puede verse íntegro, a 1080p y en versión original, pero si no dominas el inglés siempre te puedes apoyar con los subtítulos automáticos que ofrece la plataforma.

Para poder disfrutar de este primer episodio, todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones que vienen a continuación, tomando en cuenta que aquí en BolaVIP la prueba la hicimos con el VPN Tunnel Bear siguiendo el ejemplo de la página Xataka, el cual es gratuito y confiable, y que además te permitirá ver el primer episodio desde tu teléfono.

Con Tunnel Bear puedes ver gratis el capítulo 1 de la serie de The Last of Us en tu celular