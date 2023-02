The Last of Us: ¿De qué va a tratar el capítulo 4 de la serie (spoilers)?

The Last of Us es la serie del momento tanto en HBO como en HBO Max por lo que todo mundo quiere saberlo todo acerca de esta serie y entre estas dudas, los seguidores de este drama quieren saber de qué va a tratar el capítulo 4 de la serie por lo que si tú no has jugado el videojuego realizado por Naughty Dog, es momento de advertirte que este artículo contiene spoilers. Y luego de este aviso, es momento de ir a la información.

Y es que estas dudas sobre de qué podrían tratar los episodios siguientes de la serie estallaron desde la emisión del episodio 3, el cual fue muy distinto a lo que esperaban quienes ya habían jugado el videojuego, ya que en vez de que se escenificara el primer enfrentamiento de los protagonistas con un Hinchado o Gordinflón, se pudo ver un emotivo episodio que modificó la forma en la que se desenvuelve la relación entre Bill y Frank.

¿De qué va a tratar el capítulo 4 de la serie de The Last of Us?

De acuerdo a lo que el juego muestra, al parecer lo que sigue en el viaje de Joel y Ellie será el tratar de escapar de Pittsbirg, ciudad que está bajo el control de los Cazadores, personajes que en el videojuego se dedican a emboscar a quien se adentra en sus territorios para despojarles de sus pertenencias y en última instancia, torturarles para obtener información y por último, quitarles la vida.

De hecho en el avance del episodio se puede ver cómo mientras Joel y Ellie viajan en su camioneta, una persona herida les pide ayuda, hecho que provoca la total desconfianza del personaje que interpreta Pedro Pascal, por lo que él decide no ayudar a la persona que pide auxilio ya que sabe que esto es una trampa pero, ¿cómo es que Joel sabe esto y por qué la presencia de los Cazadores es tan importante en la trama?

El capítulo 4 de The Last of Us hablará de los Cazadores: ¿Quiénes son estos personajes?

Ellos son un grupo de sobrevivientes que lograron deshacerse del control de FEDRA y como su nombre lo indica, se dedican a cazar a quienes llegan a las ciudades que controlan a quienes llaman turistas. Lo peor es que estos personajes no se quedan en las ciudades que controlan sino que constantemente buscan expandirse a otros sitios como lo que ocurrió con el pueblo de Bill, Lilcoln. Pero, ¿por qué estos personajes son tan importantes para la serie? Pues por dos razones que se podrían ver en el capítulo 4.

La primera, por que veremos el enfrentamiento de Joel y Ellie en contra de estos sanguinarios personajes mientras ellos tratan de escapar de Pittsburg; y por otro lado podríamos conocer más de la historia de Joel ya que en algún momento tanto él como su hermano Tommy fueron parte de este grupo hasta que en algún punto, decidieron separarse de ellos por lo que mientras Joel decidió volverse contrabandista, Tommy se unió a Las Luciérnagas. Por ello la presencia de estos personajes podría ser muy importante en este episodio.