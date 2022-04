A casi ocho años de haber llegado a la Liga MX, el argentino Nahuel Guzmán es, sin lugar a dudas, uno de los porteros más importantes en la historia de los Tigres, si no es el que más, y también uno de los más carismáticos, controvertidos y sorprendentes, incluso en todo el futbol mexicano.

Aunque ha cometido algunos errores que al paso del tiempo han sido conocidas como Nahueladas, Nahuel el Patón Guzmán ha ayudado a los Tigres a incrementar de manera considerable su palmarés con cuatro títulos de Liga MX, tres de Campeón de Campeones y una Liga de Campeoens de la Concacaf.

En simultáneo, Nahuel el Patón Guzmán ha sido gran atajador de penales y protagonista de algunas polémicas con árbitros y adversarios por su indomable carácter. Ahora en las últimas horas, el argentino, exportero de Newell's Old Boys, ha llamado la atención por lo que se atrevió a hacer fuera de la cancha de futbol.

Nahuel el Patón Guzmán es conocido por sus gustos musicales. Uno de sus grupos favoritos es Kapanga, banda argentina que toca rock y ska que recientemente estuvo en Monterrey. Después de cumplir sus compromisos con Tigres, el cancerbero argentino se metió al estudio de grabació con ellos.

La canción favorita de Nahuel Guzmán

Una de las canciones del grupo Kapanga que es favorita de Nahuel el Patón Guzmán se llama Miro de atrás. El portero de los Tigres colaboró cantando unas estrofas: "Te equivocas, no es solamente un poco; seguramente mis preguntas no tendrán respuestas; me enfoco en esta dirección, subiendo la cuesta". De esta manera, emuló a su excompañero Carlos Salcedo que cantó con Chayin Rubio.