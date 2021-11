Capitalizar las redes sociales no es algo nuevo, no son pocos los que hoy en día reciben un ingreso extra gracias a sus redes sociales. Aun así, hasta hace no mucho ganar dinero en Twitter sin intervención de una marca no era posible, pero todo cambio gracias a Twitter Super Follows.

Desde febrero del 2021, Twitter anunció que estaba preparando una nueva herramienta para que sus usuarios pudieran comenzar a monetizar en esta red social. Y aunque muchos creyeron que esto funcionaría en relación con el alcance de sus tweets el enfoque fue otro.

Twitter decidió crear un servicio de suscripciones muy similar a Onlyfans con el que sus creadores podrán comenzar a generar ganancias. Por eso hemos creado una guía para que sepas qué es cómo funciona Twitter Super Follows.

Twitter Super Follows: La nueva competencia de Onlyfans

La venta de contenido exclusivo es uno de los servicios más populares del momento, gracias a ello Onlyfans ha logrado posicionarse como una de las plataformas más populares del momento y Twitter vio en esto una gran forma de expandir sus servicios.

Por esta razón la red social del pajarito ha creado un servicio de suscripciones en el que sus usuarios pueden ofrecer contenido exclusivo a sus seguidores. Así, cuando alguien ofrece una suscripción de Super Follows, sus Super Followers pueden ver Tweets adicionales creados especialmente para ellos.

Con una suscripción mensual pagada a los Super Follows los creadores deberán ofrecer contenido adicional, vistas previas exclusivas y ciertas ventajas a sus seguidores. Sin embargo, son ellos mismos los que deciden qué tipo de contenido adicional comparten.

Super Followers: ¿Cómo ganar dinero en Twitter?

Hasta ahora este servicio se mantiene en periodo de prueba por lo que se ha limitado la capacidad de creadores de Super Follows. Para poder ser parte de este grupo y compartir contenido de pago en Twitter como en Only Fans debes contar con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años

Tener al menos 10.000 seguidores

Haber twitteado al menos 25 veces en los últimos 30 días

Por el momento, los usuarios que pueden postularse para ofrecer suscripciones de Super Follows está limitada a usuarios de los Estados Unidos, pero se espera que pronto se abra para el resto del mundo.

¿Cuánto cuesta Super Follows y cuánto dinero se puede ganar con él?

Super Follows tiene 3 tipos de suscripciones la primera con un costo de 2,99, la siguiente sube a 4,99 y la más amplia vale 9,99. De este costo de suscripción, los creadores se llevan el 97% después de alcanzar los 50 mil dólares de ganancias, antes de esto podrán recibir el 80%.



¿Cómo usar los Super Follows de Twitter?

Mientras el periodo de prueba continúe este servicio solo estará disponible en iOS. Para utilizar Super Follows de Twitter solo tienes que dirigirte hasta el perfil de Twitter que deseas seguir.

Si el usuario ofrece una suscripción de Super Follows y ya lo sigues, verás el botón Superseguir en la esquina superior derecha de su perfil. Pero si aún no lo sigues, deberás comenzar a hacerlo, una vez que lo hagas podrás ver el botón.

Cuando pulses Superfollow obtendrás una vista previa del tipo de contenido adicional que el usuario ofrece y el precio de la suscripción. Después solo deberás aceptar los términos y completar la compra de tu suscripción y listo.