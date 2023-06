Ghost, una de las bandas de heavy metal más reconocidas en el mundo, se estará presentando en México 2023 luego de estar tres años en ausencia. El concierto tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La banda sueca liderada por Tobias Forge que se formó en Linköping en el año 2006 volverá al país en el marco de la gira internacional con la cual recorrieron algunos países de Latinoamérica y actualmente los tiene en Europa. Está confirmado que además habrá una banda invitada: Tribulation.

A lo largo del concierto, Ghost estará repasando los hits que los llevaron a ser uno de los máximos exponentes del heavy metal en el mundo. Es por este motivo que en el Palacio de los Deportes no dejarán de sonar éxitos como “Mary On A Cross”, “Jesus He Knows Me”, “Square Hammer” y “Dance Macabre”.

+Boletos para Ghost en México: cuándo y dónde comprarlos

La venta general comenzará el 1 de junio a las 11:00 horas en punto a través de la boletera de TicketMaster. Puedes acceder a la misma haciendo CLICK AQUÍ.

+¿Cuáles son los precios?

Aún no se han revelado los precios para los tickets de Ghost.