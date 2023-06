Hace tiempo que surgieron distintos rumores sobre una posible relación entre Feid y Karol G, dos de los cantantes más reconocidos a nivel mundial en lo que respecta al género urbano. Los mismos vienen luego de haber lanzado juntos a fines del 2021 “FRIKI“, canción que acumula más de 130 millones de reproducciones en YouTube.

Los rumores fueron aumentando a tal punto que Anuel AA, exnovio de Karol G, le dedicó distintos posteos a Feid en las últimas semanas. Incluso “Mejor que yo”, su última canción que fue en colaboración con Dj Luian y Mambo Kingz, está dedicada a la actual pareja.

Sin embargo, Ferxxo hizo oídos sordos y publicó una canción dedicada a Karol G, aumentando nuevamente los rumores de romance. La misma es un remix de “14 de Febrero”, la cual pertenece al álbum “Inter Shibuya” del 2021. A las pocas horas la borró de YouTube, aunque ya su nombre se había vuelto viral en todas las redes sociales.

+La canción que Feid le dedicó a Karol G

Feid hizo un remix de “14 de Febrero” junto a dos recortes que tomó de Paulo Londra y Tiago PZK, dos de los artistas argentinos más populares del género urbano en la actualidad. Antes de ser borrada, en la portada de la canción aparecía una foto de Karol G.

“Ansioso ya por vernos. Me volví un adicto a lo que tú me das, lo que me hiciste aquí se queda”, dice una parte de la canción estrenada en 2021 que fue relanzada por Feid en su canal de YouTube.