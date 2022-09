El argentino suma más de dos años en el banquillo de los Universitarios, con los que todavía no ha logrado consagrarse campeón.

Pumas tuvo un decepcionante desempeño en el Torneo Apertura 2022, donde ni siquiera pudo conseguir el boleto al Repechaje. La temprana eliminación supone un duro golpe para la afición universitaria y ahora todas las miradas están puestas sobre Andrés Lillini.

Y es que luego de las grandes contrataciones que llegaron en el mercado de pases, como fue el caso de Dani Alves, el entrenador argentino ha sido el principal señalado por la afición e incluso se habla de posibles candidatos para reemplazarlo en el Clausura 2023.

Sin embargo, todas estas son especulaciones hasta el momento y lo único cierto es que luego de la salida de Diego Cocca de Atlas, Lillini es el entrenador de la Liga MX que tiene más tiempo en el cargo: el argentino suma dos años y un mes al frente de los Auriazules.

Con aciertos y errores, Lillini sigue al frente de los del Pedregal y ha contado en todo momento con el respaldo de la directiva. Todavía no ha sido campeón con el conjunto universitario, pero ha sido claro en su deseo de conseguir algo importante con los Pumas.

No se baja del barco

A pesar del reciente fracaso en el Apertura 2022, Lillini asegura que tiene en mente continuar al frente de Pumas. "Bajarse del barco lo veo como una cobardía de ir y decir me voy. El esfuerzo no lo saco de mi cabeza. Después hay situaciones que a nivel institución se tienen que manejar. En su momento harán un análisis y esa decisión será positiva o negativa. Yo siempre estoy agradecido. Nunca me dieron la espalda. En los momentos más difíciles, están siempre conmigo", dijo el DT.