Finalmente en Pumas comenzó a llevarse adelante la era de Antonio Mohamed luego de una llegada con mucha controversia. Por otra parte, en contacto con la prensa, el entrenador argentino le dejó una advertencia a sus jugadores de cara a lo que se vivirá de ahora en más bajo su mando y marcó los pecados de la dirección técnica de Rafael Puente Jr.

Sin duda, el conjunto Universitario está una dura crisis deportiva de la cual no puedo salir desde el Apertura 2022 cuando era dirigido por Andrés Lillini. A su vez, en la actualidad se encuentra a 17º con un puñado de once puntos, lo que hace más difícil poder alcanzar el repechaje a la Liguilla del Clausura 2023.

Por otra parte, el ciclo de Rafael Puente Jr no pudo aguantar más, a quien cesaron para que en pocos días pueda llegar Antonio Mohamed. Por otro lado, el argentino mantuvo diálogos con Futbol Picante en el que marcó la realidad de los Azul y Oro hoy. Además, le dejó una advertencia a sus jugadores y dijo el pecado que cometió el equipo de su antiguo antecesor.

“Cuando la cosa viene mal (cuesta dar vuelta los malos resultados). La verdad que los chicos están muy apenados porque no se dan los resultados. Nadie está contento por los resultados. Es un equipo con mucha historia y no está en el lugar que merece estar. El domingo pasado el equipo mereció ganar, no lo logró. Entonces cada error que comete el equipo es un gol en contra. Entonces hay que duplicar los esfuerzos, trabajar más y tratar de dar vuelta esta mala racha”, explicó el Turco.

Y agregó: “Todo lo que dirigió Rafa tuvo una dosis de mala suerte. Tuvo muchos expulsados y hoy en el futbol actual te expulsan un jugador y es difícil competir. También muchos goles en contra. Y también otra cosa más es que el equipo dejó de pesar en su cancha. Siempre que me tocó venir, como jugador o entrenador, a jugar a Pumas a las 12 del día era insoportable. Volver a recuperar esa mística de hacer un equipo intenso y dinámico para que los rivales sienta ese sentimiento”.