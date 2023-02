Cuando toda la afición esperaba un último refuerzo en el día final de transferencias de la Liga MX ante la FIFA, recibieron una sorpresa en los registros del primer equipo varonil. Uno de los hombres desequilibrantes del plantel campeón Sub-20 que comandó Carlos Humberto González fue registrado para disputar la Liga MX y no la Liga de Expansión.

Se trata del venezolano Bruno Schmutz, quien era titular habitual con el equipo campeón que se coronó en la Sub-20 el torneo pasado. Tiene la posibilidad de jugar por el costado derecho, en donde Eduardo Salvio estará un mes de baja por lesión y donde también se ubica Diogo de Oliveira.

Hasta el momento no se tienen más detalles respecto a su incorporación con el primer equipo varonil. De esta forma, y al ser No Formado en México (NFM), puede ver minutos con el primer equipo a partir del siguiente partido ante el Atlas. Bien vale recordar que Schmutz estuvo lesionado durante una parte de la pretemporada, por lo que no participó en la Copa SKY.

Sin minutos hasta ahora

El venezolano formaba parte del plantel de Pumas Tabasco. Sin emabrgo, no recibió minutos en los juegos donde inició desde el banquillo. En caso de que vea acción ante el Atlas el fin de semana, será su primer partido oficial desde la Final de la categoría Sub-20 ante el Atlas.