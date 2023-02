¿Buenas noticias? Pumas se medirá a un equipo que aún no gana

No hay mañana para Pumas. Los auriazules necesitan de forma obligatoria los tres puntos que se disputarán el siguiente viernes ante el Mazatlán. Firmaron una semana de cero puntos, cuando tenían nueve en disputa y al menos seis eran accesibles. Aún no se tiene certeza si Rafael Puente y su cuerpo técnico van a continuar o la directiva del Club Universidad hará un giro radical.

Enfrente tendrán a una escuadra que no sabe lo que es ganar. Mazatlán apenas consiguió su primer punto del Clausura 2023 ante el Querétaro, luego de igualar a un gol en la cancha de La Corregidora. Los auriazules pisarán una cancha en la que todavía no ganan desde su creación, como lo es el "Kraken".

En caso de que no logren conseguir las tres unidades, el puesto de Rafael Puente podría correr riesgo. En Pumas no pueden olvidar que tienen la misión de poder hacer poco más de 20 puntos para olvidarse un poco del tema de la tabla de cociente. Si no, el próximo año los podrían meter al mismo saco con F.C. Juárez, Querétaro y el mismo Mazatlán.

¿Cómo será su semana?

Pumas volverá a los entrenamientos este lunes en las instalaciones de la Cantera. Tendrán trabajo regenerativo y hasta el martes estarán con futbol. Sus entrenamientos serán miércoles y jueves, para viajar por la tarde a Mazatlán y concentrar para el que se volvió el partido más relevante en lo que va de la temporada.