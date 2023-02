Uno de los momentos más complicados para un futbolista siempre será cuando no tiene equipo y quiere seguir jugando. A lo largo de la historia siempre hay periodos como este que se abren y cierran de distintas formas. Esta vez es el caso de David Cabrera, exjugador de Pumas que se mantiene a la espera de tener una oportunidad para seguir haciendo lo que le apasiona. Para él, es una situación compleja de afrontar, pero se dijo tranquilo y confiado en conseguir equipo.

“Primero que nada, es difícil por el hecho de que me siento capaz todavía para poder jugar. Triste también. Entiendo que es un proceso que le toca al futbolista, aunque no es lo ideal. Me toca pasarlo y poner la mejor cara, pensando en el futuro. No es que me queden demasiados años, pero ya me preparé para eso. Mi idea es seguir jugando y buscar equipo”, comentó en charla exclusiva con Bolavip.

Por ahora, Cabrera no tiene la mira puesta en la Liga de Expansión. Para él, su talento todavía le da para competir dentro del máximo circuito. Sin embargo, no le cerró la puerta a una categoría inferior, pero de un país como España. Incluso, estuvo cerca de estar en el balompié ibérico.

Apunta a lo más alto

“Me gustaría Primera División. De Expansión no lo he pensado y no es la prioridad, pero nunca digo que no. La posibilidad está abierta a cualquier parte de fuera. No importa si es una segunda división en España. Hubo alguna posibilidad para llegar a esos equipos, pero no se pudo dar por los cupos. Me llama mucho la atención ese mercado. Si no, buscar en otro lado. Tengo ilusión de poder encontrar equipo en verano”, señaló.