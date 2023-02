Para hablar de Pumas, una de las voces autorizadas es la de David Cabrera, exjuagdor de los felinos que actualmente se encuentra en la búsqueda de un equipo para volver al máximo circuito en el verano. El pueblo auriazul siempre valora a los elementos que dejaron algún trofeo en las vitrinas, por lo que lo recuerdan con cariño. Y es mutuo, ya que Cabrera confesó que sigue al equipo pese a la distancia.

“Sí, estoy muy al pendiente del equipo, de la institución. Es un club al que quiero mucho. Estoy al pendiente de cómo le va al equipo, de lo que vienen haciendo. No estoy ajeno a lo que conlleva estar alguna vez en Pumas y lo que genera después, al estar afuera”, expresó en exclusiva con Bolavip.

Incluso, en ese afán de mantenerse en activo, Cabrera reveló que estuvo cerca de llegar a Pumas. Tal como le pasó a Rafael Puente, Jesús Molina y Sebastián Sosa, tocó la puerta del equipo, pero no pudo tener éxito. Curiosamente, le dijeron que no había lugar, pero depsués incorporaron a Ulises Rivas y Jesús Molina.

Se quedó muy cerca

“Sí (quiero volver). Incluso se habló y pedí la oportunidad de volver, como muchos exPumas que queremos Regresar y terminar la carrera ahí, pero prefirieron a otras personas. Dijeron que no había cupo y luego llegaron jugadores en esa posición. Es algo que pasa en el futbol. Pero me gustaría y hubo una posibilidad”, finalizó. Cabrera se mantendrá a la espera de poder conseguir un equipo en México o en el extranjero. Incluso, no descarta jugar dentro de la Liga de Expansión, aunque no es su prioridad y tendría que analizarlo.