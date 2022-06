Pumas es uno de esos equipos que parece hecho de un material distinto. No importan las bajas o las limitaciones para ir por grandes figuras en el mercado de pases, los de la UNAM siempre sacan a relucir su personalidad para competir en todos los escenarios. Esta cualidad se ha hecho mucho más evidente con Andrés Lillini, quien estuvo a un paso de conquistar la Concachampions 2022.

Uno de los grandes responsables de esta realidad es Juan Ignacio Dinenno. El delantero es el principal referente ofensivo de Pumas y ha cargado con la responsabilidad de los goles en el conjunto de la UNAM, haciendo olvidar por momentos a otras figuras que se han ido del equipo. Es por eso que para el club es tan importante la permanencia del argentino, pero actualmente no está del todo garantizada.

Y es que a pesar de que en los últimos días se habló de un acuerdo entre las partes, el propio Dinenno se pronunció sobre esta situación y aseguró que todavía no ha renovado con Pumas. El atacante tiene contrato hasta diciembre de este año y existe el temor de que no logre cerrar su continuidad con los Auriazules, recordando los casos recientes de otros jugadores que se fueron en su mejor momento.

¿Qué dijo Dinenno?

"No, aún no. No creo que sea momento ni lugar para hablar de esto, creo que es algo que llegado el momento se va a comunicar sea cual sea la decisión, te vuelvo a repetir que yo estoy muy feliz acá, estoy donde quiero estar y creo que el club también valora mi actitud y mi compromiso más allá de lo que hecho dentro de la cancha y eso a mí me pone contento porque hoy en el futbol es difícil por ahí encontrar esto", dijo el delantero.

Dinenno tiene un peso determinante en Pumas. Aunque en el semestre pasado apenas hizo tres goles por el torneo Clausura 2022, en la Concachampions tuvo registros realmente importantes y con nueve goles llevó al equipo a disputar la Final del torneo internacional.