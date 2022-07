Joana Sanz, modelo española, usó sus redes sociales para señalar que ella no influye en las decisiones de su esposo, pues si lo hiciera ella no saldría del Viejo Continente.

Las especulaciones no cesan sobre el futuro de Dani Alves, quien todavía no decide si seguir buscando un espacio en el futbol de Europa o migrar, situación que también ha mermado a su esposa, la modelo española, Joana Sanz, quien al parecer ya estaría cansada de que la señalen como la responsable de que el brasileño no tome la decisión de regresar a América, ya sea a Brasil o México.

Ante estas acusaciones, Sanz, quien ha modelado para marcas de alta costura como Jimmy Choo, Chanel, Gucci, entre otras, decidió utilizar sus redes sociales para aclarar la situación y mostrar su molestia ante estos señalamientos, que de acuerdo a ella no tienen ningún fundamento, pues según lo relatado, si ella tuviera la oportunidad de decidir el próximo destino futbolístico de su esposo, no escogería ningún país fuera de Europa.

“Ese deseo que me adjudicáis me resulta gracioso, ya que nunca tendría como deseo de destino un país fuera de Europa. Aquí no depende lo que yo desee o me venga mejor. Depende el objetivo que tiene por cumplir mi pareja y que yo apoyo sobre cualquier cosa. Hay que sentirse realizado en la vida y no abandonar una los objetivos por comodidad. Así que respeten con el respeto que todos nos merecemos”, apuntó en su cuenta de Instagram.

La española también aseguró que las mujeres nunca interfieren en las decisiones de los hombres y que ella apoya a su marido en lo que desee respecto a su futuro deportivo: “Periodistas que, si no tienen noticia, se la inventan. Me gustaría saber por qué siempre se les achacan a las mujeres los éxitos, fracasos o decisiones de los hombres. Yo no opino en decisiones que pueden interferir de manera negativa en el futuro de alguien, porque si se da esa negativa, no quiero que miren para mi lado”.

Esto después de que surgiera el rumor de que la ibérica sería uno de los factores principales por las que Alves todavía no decide si llegar Pumas o a otros clubes. Hasta el momento, Alves y su agente seguirían en contacto con la directiva de Pumas, quienes esperan una respuesta este viernes y así no perder más tiempo, pues el torneo mexicano comenzó hace un par de semanas y quieren tener al lateral lo más pronto posible.