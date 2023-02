La mayoría de los jugadores que salen de Pumas y regresan con otro equipo casi no son bien recibidos en el Olímpico Universitario. Sin embargo, este no es el caso de Facundo Waller, elemento que estuvo durante un año con el equipo auriazul, pero que no se quedó ya que la directiva no quiso hacer efectiva su opción de compra.

Cuando parecía que regresaría al Plaza Colonia, equipo que era el dueño de su pase, apareció en el camino el Atlético de San Luis. Después de los potosinos, el Puebla se hizo de su carta en compra definitiva, hecho que lo convirtió en un elemento rentable para el futbol mexicano. No jugó los partidos anteriores con los camoteros por lesión, pero ya está listo para regresar a los entrenamientos.

Sin embargo, cuando estaba en Pumas, le tocó la pandemia. Apenas logró disputar algunos partidos en calidad de visitante con afición, pero nunca se le hizo visitar el Olímpico Universitario con público. Jamás supo lo que era escuchar a la Rebel desde el Pebetero, o el "Goya" general que organiza el sonido local del estadio con todos los asistentes, algo con lo que siempre soñó y que mencionó en todas sus entrevistas durante ese tiempo.

Una cita con la historia

El siguiente domingo se le podría cumplir el sueño al jugador uruguayo, toda vez que el Puebla anunció que este martes se incorporará a los entrenamientos después de un desgarre que lo alejó algunas semanas de las canchas. Lo hará con otra playera, luego de defender los colores del Atlético de San Luis y como uno de los hombres más importantes que tiene La Franja.