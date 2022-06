La salida de Alan Mozo y Alfredo Talavera caló más de lo esperado en el interior de los Pumas de la UNAM, donde sus salidas no sólo afectan en el tema táctico sino también en el sentimental, así lo dejó ver el estratega de los Universitarios, Andrés Lillini, quien a pesar de estar acostumbrado a la salida de los jugadores cada torneo, reveló que el adiós de los mexicanos le duele en temas personales.

"A mí me repercute mucho en lo personal. Los quiero mucho como seres humanos, gracias a ellos, al aporte que le han dado al equipo individualmente yo me voy haciendo entrenador y me pasan cosas buenas, entonces nunca puedo dejar de lado lo que ellos han hecho por mí como los chicos que se quedan o los que ya se fueron”, así lo dio a conocer en entrevista para Récord, a quienes confesó que está agradecido con lo que los jugadores le dieron.

"Les estoy agradecido y personalmente si me duele no tenerlos. Les agarró mucho cariño por lo que ellos me brindan y porque ellos hacen que yo aprenda, entonces el golpe personal sí me duele, pero hay otros y hay que dedicarles tiempo a ellos", apuntó el timonel argentino, quien también aprovechó para explicar que en el caso de Mozo y Talavera era algo que debía pasar, además de que la decisión ayuda mucho económicamente al club.

"Lo de Alan era algo que debía suceder, el club históricamente vive de eso y había que volver a esas bases; y yo estoy de acuerdo con esas salidas. Los jugadores hablan mucho conmigo, uno se da cuenta cuando necesitan hacerlo”, finalizó el estratega, el cual también confesó que el arribo de Adrián Aldrete se dio por pedido de él directamente, por lo que espera muchas cosas del futbolista.

Lillini y el resto de la plantilla auriazul se encuentran actualmente en Acapulco haciendo su pretemporada, en busca de llegar en las mejores condiciones al Apertura 2022, donde desean pelear y sacarse la espina de lo que se consiguió en la pasada campaña, donde no lograron mantenerse en Liguilla, y por ello el técnico reveló que está obligado a conseguir el título sí o sí.