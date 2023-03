El lugar número 14 que los Pumas de la Universidad Nacional ocupan en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2023 de la Liga MX con 11 puntos ha puesto en duda la continuidad como director técnico de Rafael Puente junior quien ha sido blanco de numerosas y feroces críticas.

Si bien la afición de los Pumas está molesta, hay quien comprende la situación como Luis Flores, exdelantero y exdirector técnico del club Universidad Nacional: "No me sorprende porque sé perfectamente cómo funciona Pumas y puedo entender porque estuve en la posición que está ahora Rafa Puente y Pumas nunca va a tener tres o cuatro jugadores de élite por presupuesto y porque tiene que representar a la UNAM y la Universidad no es de paga".

En entrevista para Récord, Luis Flores, mundialista con la selección mexicana en 1986, analizó la situación que impera al interior de los Pumas: "El club te da 10 u 11 jugadores que van a competir por quién puede ser titular y los demás son jóvenes, y no se genera una competencia interna porque el que sabe que es de los privilegiados sabe que va a jugar porque no tiene competencia".

Luis Flores consideró que al director técnico Rafael Puente junior se le está criticando con dureza excesiva: "al final Rafa no juega, es el que dirige, sí es el responsable, pero los que juegan están adentro, no pasa por el técnico, pero es al primero que van a echar, pero el tema de Pumas no se va a remediar cambiando de entrenador, tienen que traer jugadores para crear competencia, pero no va a pasar".

Luis Flores enfoca crítica a defensa de los Pumas

Integrada por elementos como el portero Sebastián Sosa, Ricardo Galindo, Pablo Bennevendo, Nicolás Freire y Arturo Ortiz entre otros jugadores, la defensa de los Pumas fue analizada por Luis Flores: "Es la parte más limitada, donde me parece que están muy por debajo es la parte de atrás porque se comen cada gol con conceptos y principios básicos, por eso me atrevo a pensar que si les alcanza para eso van a traer a cualquier jugador, pero sí creo que los delanteros son los menos malos".