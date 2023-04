Pese a que siempre intentan descalificar a Pumas dentro de los cuatro grandes del futbol mexicano, la realidad es que lo que pase con el equipo de la máxima casa de estudios del país siempre será más relevante que muchas otras cosas. El ejemplo perfecto son las mesas de "análisis" de ESPN, las cuales omitieron el triunfo de Tigres y la derrota humillante del Atlas en la Concachampions.

Por lo mismo, Álvaro Morales volvió a criticar a los felinos y a su nuevo estratega, Antonio Mohamed, al que llamó mentiroso. Curiosamente, el "Turco" estuvo en el programa una noche antes, pero el polémico comunicador se ausentó y los presentes no le reafirmaron nada de lo que escribieron en días pasados en sus cuentas de Twitter.

Ahora, un día después, Mauricio Ymay dejó sin argumentos a su compañero cuando le señaló que nunca criticó a Rafael Puente y siempre lo intentó poner como el bueno de la historia, todo para quedar bien con su papá, quien compartía mesa con Morales hasta su incidente en el que insultó a una reportera.

¿Qué se dijeron?

"Ya lo dijo él. No es a Mohamed, es a la silla. No es nada personal. Cuando Mario Carrillo estuvo en Pumas, le dimos con todo", mencionó Álvaro Morales. Por lo mismo, Ymay le contestó de forma contundente: "A Rafa no le diste. ¿Por qué? Me extrañó que fue al único al que no le pegaste". "Porque ya había una animadversión contra Rafa que no estaba justificada", expresó el polémico comentarista al que sólo le quedó cambiar de tema.