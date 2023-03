Dani Alves ya lleva dos meses en prisión, luego de haber sido acusado de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Si bien pidió junto a su abogado la libertad mientras se desarrolla el proceso, la jueza que instruye la causa se la negó entendiendo que hay pruebas suficientes para declarar su culpabilidad y que existe riesgo de fuga.

Una de las voces que todavía le faltaban a la historia era la de Lucía, su madre, quien terminó expresándose en las redes sociales dejando ver cuánta angustia le genera la situación. “Amigos que nunca los traicionarán si alimentan a un perro durante 3 días se acordará de ustedes durante 30 años si alimentan a una persona durante 30 años se olvidarán de ustedes en 3 días", escribió acompañando una foto del exjugador de Pumas de la UNAM junto a su perro.

“Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito, es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar. Sé que mi sonrisa les molestó tanto que los traidores de Judas me la quitaron en esos 40 días, pero mi fe en Dios no me la podrá quitar, sigo firme y fuerte hacia la victoria”, manifestó en otro posteo que realizó desde su cuenta de Instagram.

Por último, Lucía Alves compartió un pasaje religioso, Daniel 6:27, que expresa: “Su dominio no tiene fin. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones”.

Dani Alves se encuentra en la cárcel de Brians 2, mientras que espera el proceso judicial abierto contra él por una presunta agresión sexual a una mujer de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Ya solo queda una prueba para que se cierre el proceso de instrucción y se fije la fecha para el juicio. Se trata del examen psicológico de la víctima.