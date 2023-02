Gracias al amistoso que se disputó este martes en las instalaciones de la Cantera, Pumas tuvo una buena prueba para que los elementos que aún no tienen muchos minutos en la Liga MX se muestren. Sin embargo, los titulares no participaron. El resultado no fue llamativo, ya que empataron sin goles, pero el cuerpo técnico pudo sacar sus conclusiones al respecto.

Los titulares entrenaron

Los once elementos que vieron acción ante el Atlas el domingo en el estadio Olímpico Universitario entrenaron con normalidad en la Cantera. No vieron minutos ante el Houston Dynamo para no arriesgarse a una lesión que se pueda lamentar más tarde. Aunque no jugó por estar expulsado, Arturo Ortiz tampoco participó en el amistoso y entrenó al parejo con sus compañeros.

Sin pronunciamiento

Todavía no se fija una postura dentro del Club Universidad respecto a lo que sucederá luego de una imagen que se filtró y que dio de qué hablar desde ayer. Aún no se sabe cómo llegó a las redes sociales una imagen de seguridad de La Noria, en la que se aprecia un supuesto empujón de Jonathan Lazcano a Natalia Macías, su jugadora.

Meritao, una incógnita

No se sabe todavía si Pumas presentó un recurso de apelación para la segunda amarilla que vio el brasileño ante el Atlas, misma que lo llevó a dejar el encuentro y a tener que pagar un juego de suspensión ante Tigres. A lo largo de este martes tiene que salir el reporte disciplinario donde se sabrá con mayor profundidad esta situación.