Pumas está en una crisis de resultados. Ya lo dijo Rafael Puente, estratega del equipo, luego de la tercera derrota consecutiva dentro de la Liga MX. No lograron imponer condiciones ante Chivas y les pasó lo mismo que en los duelos ante Tigres y Necaxa, donde muy temprano en cada cotejo ya estaban abajo en el marcador. Por lo mismo, ya no hay garantía de continuidad en el Pedregal.

Ares de Parga sentenció: esta es mi casa

En la previa para el partido entre Pumas y Chivas, el directivo se dio cita en el Olímpico Universitario con Diego Cocca, nuevo técnico nacional. El argentino pasó a segundo plano y todas las cámaras se fueron con el regreso de Rodrigo Ares de Parga a CU. Ahí, el directivo aseguró que se encontraba feliz por volver a la que, en sus palabras, es su casa. "Muchos recuerdos. Me encanta, esta es mi casa. Es extraño, pero también extraño a los Pumas y a CU. Tuvimos una plática y hablamos de todo el apoyo de los Pumas a la Selección y viceversa. A Cocca le encanta el talento mexicano", dijo mientras buscó evadir a los medios e ingresar a su palco.

Rafael Puente, sin la continuidad garantizada

Tener que salir a respaldar un proyecto es algo que ya no harán en Pumas. Lo hizo Miguel Mejía Barón cuando realmente no confiaba en Andrés Lillini, pero no había de otra. Incluso, las personas encargadas de esparcir rumores y chismes de lavadero del equipo aseguraron su salida junto con el técnico argentino, pero no pasó. Ahora que se vive otro proceso, no se sabe lo que pasará con Rafael Puente durante esta semana y si no logra conseguir una victoria ante el Mazatlán.

Jonathan Sánchez, uno de los olvidados

Parte de la mala racha que tiene Pumas es porque juegan los mismos. Por ejemplo, el partido de Diogo de Oliveira ante Tigres fue malo, pero repitió ante Necaxa, lo hizo mal y apareció nuevamente frente a Chivas. Coronó sus malas actuaciones con una tarjeta roja. Por la falta de rotación dentro del plantel, hay un elemento olvidado. Se trata de Jonathan Sánchez, a quien Rafael Puente describe como "el mejor central de la Liga de Expansión", mismo al que sólo le dio minutos por rojas o lesiones, no por un mérito deportivo.