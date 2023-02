Son muchos los jugadores que se han unido Pumas en los últimos meses y uno de los más criticados por la afición fue nada más y nada menos que Gustavo del Prete. Pese a que le costó adaptarse, hoy por hoy, el exEstudiantes de La Plata es uno de los máximos artilleros del equipo en el Clausura 2023 y, en una entrevista, confesó cómo fue que se terminó inclinando por el conjunto del Pedregal.

Los futbolistas extranjeros siempre son juzgados con mayor intensidad que alguno de los locales y ese fue el caso de Tuti del Prete. El argentino llegó a Pumas de la mano de Andrés Lillini, pero no pudo demostrar sus cualidades en sus primeros meses en el país: "Es real que no estaba físicamente al 100%, soy autocrítico. No tengo porque no decirlo, me cansaba a los 70 minutos y ahora juego todo. Era cuestión de trabajo".

Y, aunque el entrenador universitario había sido el gran responsable de convecer al Tuti, el mismo atacante confesó en una entrevista con AS México que hubo alguien más que lo terminó de convencer. "Con Mauro Boselli la llevó muy bien, hablamos seguido. Fue el que más que nada me dijo que viniera a la Liga MX, me contó todo, como trataban, los grandes partidos que se hacen y también de Pumas. Me habló muy bien, me dijo que es un grande de México, iba a llegar a un lugar muy lindo, a una ciudad preciosa", comentó en su entrevista Del Prete.

Ahora, el delantero argentino se mostró contento con su estadía en el país y comentó que, pese a lo que está ocurriendo con el equipo, confía en que podrán revertir las cosas: ‘’Venimos trabajando bien, confío mucho en lo que hacemos, se van a dar los resultados. Ahora tenemos una mala racha que se que se va a acabar, confío mucho en el plantel, en el cuerpo técnico. Las cosas se van a dar".

Los números de Del Prete este campeonato

El Tuti comenzó este campeonato con el pie derecho, pues ha conseguido ser uno de los grandes protagonistas del ataque de Pumas. En lo que va del torneo, del Prete ha jugado los ocho encuentros posibles, suma dos tantos y además aportó una asistencia.