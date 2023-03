Uno de los temas que llamó la atención después del partido ante el Necaxa, fue el de Arturo Ortiz, quien recibió una denuncia anónima que se difundió por alguna extraña razón en medios de comunicación. Sin embargo, ante la falta de de la persona que hizo la denuncia, el caso no puede escalar nada. Por lo mismo, Leopoldo Silva, presidente del Club Universidad, dejó claro que el tema no escalará a más.

“Arturo, al igual que ustedes y yo, está en pleno de sus derechos para ejercer su profesión y no sabemos absolutamente nada más; es una denuncia anónima y nada más. Hasta ahí la dejamos. Hemos platicado con él al interior del club, él está tranquilo y nosotros también”, mencionó antes de la derrota ante Puebla.

También ya hubo manifestaciones afuera de la Cantera. Sin embargo, las mismas son orquestadas por personas que se encargan de pagarles 200 pesos a señores para pararse afuera de las instalaciones de Pumas con carteles. No son un contingente, no son aficionadas de Pumas, sino mujeres a las que les han pagado por ir a hacer ruido por un caso que no tiene nombre ni apellido hasta el momento.

Fueron acarreadas

Bolavip logró ser testigo de cómo se coordinaron el primer día de su manifestación, la cual fue el mismo día de medios con el primer equipo varonil. Llegaron, esperaron las cartulinas y playeras de Pumas, las cuales se las proporcionó la misma persona que les pagó. En las fotos y videos que abundan en la red, se ve como se tapan la cara y las cartulinas tienen la misma letra.