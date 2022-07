Antes de que se cumpliera la primera semana de estancia de Dani Alves en México, el astro brasileño de los Pumas ya probó los tradicionales tacos en la Ciudad de México por invitación de uno de sus compañeros de equipo y también uno de sus compatriotas, Higor Meritao.

Situada al sur de la Ciudad de México, muy cerca del estadio Olímpico Universitario y del estadio Azteca, se encuentra la taquería el Remolkito de Sirloin. Este establecimiento es frecuentamente visitado por Higor Meritao quien milita para los Pumas desde el torneo Apertura 2021.

Y fue precisamente Higor Meritao quien tuvo la cortesía de invitarle a Dani Alves sus primeros tacos en la Ciudad de México al día siguiente de su debut con Pumas contra el Mazatlán. “Lo invité el otro día para irnos Remolkito que estoy ahí una o dos veces a la semana. Entonces lo invité a los mejores tacos de México”, presumió el mediocampista brasileño.

La llegada de Dani Alves al Remolkito fue un gran acontecimiento, no sólo para el lugar sino para los comensales que se encontraban ahí quienes aprovecharon la ocasión para pedir autógrafos y fotografías, peticiones a las que el astro brasileño accedió con amabilidad. En la cuenta de Instagram de la taquería publicaron: "Llegó el 33 al Remolkito", en alusión al número que lleva Dani Alves en su jersey de los Pumas.

La experiencia de Dani Alves

Dani Alves es el tercer futbolista brasileño en el plantel de Pumas para el torneo Apertura 2022. Antes estaban Higor Meritao y Diogo de Oliveira, el primero de ellos no creía que fuera verdad tenerlo como compañero. “Al principio no creí, pensaba: 'esta noticia no es verdad'. Para nosotros, que siempre lo miramos en la tele, en la selección brasileira, para mí y para Diogo quedamos muy encantados”. El mediocampista comentó que Dani Alves "es un jugador que tiene mucha experiencia y todo lo que habla, tácticamente, profesionalmente, siempre estamos escuchando en la cancha lo que habla. Es un jugador que le tocó entrenar con los mejores entrenadores en su vida, en los mejores equipos, creo que tiene mucho que aportar para nosotros".