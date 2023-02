Hablar de Pumas y dinero, inversiones o una posible venta, es un tema bastante sensible y complicado. La mayoría de la afición preferiría que el equipo se independizara en su totalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido, uno de los hombres que se encargó de darle valor a la marca, se desmarcó de una posibilidad futura. Arturo Elías Ayub dejó claro en un "space" de tuiter que no le interesa meterse de nuevo en el balompié nacional.

"En el futbol mexicano haría ocho millones de cambios, porque todos está mal. Cambiar algo en el futbol, como los tiempos no. En el futbol mexicano no puedes ver 90 minutos, porque no hay competencia, hay 18 equipos y clasifican todos, bueno pasan 12, nadie asciende y nadie desciende, por eso nadie ve el futbol mexicano, pero poco a poco no ves uno de Champions", dijo.

"Cuando estuve en Pumas, dos veces me tuvieron que hacer 'electros', de cómo me pongo, pero estoy loco, enfermo por el deporte. Ahorita que acabamos de vender la mayoría del Oviedo, hace tres meses, por fin estoy descansando. Mis 'chavos' rezaban porque ganara el equipo en el que estábamos, porque me ponía mal", compartió el empresario.

Meses clave

El tema de la administración y la forma en la que se maneja el equipo no es de dominio público y rara vez se habla del mismo. Por ahora, la afición deberá estar pendiente de los movimientos de su club. Se avecina un cambio de Rector en la máxima casa de estudios del país, lo que podría traer mucho ajetreo respecto al organigrama del Club Universidad. Por ahora, Elías Ayub ya se desmarcó de la posibilidad de volver con los felinos y el futbol en general.