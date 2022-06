Luego de varias idas y vueltas, finalmente Alfredo Talavera salió del Club Universidad Nacional a inicios de este mercado de pases y fichó con Juárez de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. El experimentado portero terminaba contrato con la institución y las partes no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que quedó como agente libre y tuvo que despedirse del Pedregal, aunque allí fue donde mostró uno de los mejores niveles en toda su carrera.

"El Club Universidad Nacional, A.C., comparte que ha venido trabajando desde hace meses en la renovación contractual de Alfredo Talavera, a quien se le ofreció un nuevo contrato de dos años con la institución, además de un sustancial incremento salarial. Pese a los esfuerzos de la directiva, el jugador ha decidido no permanecer en Pumas", fue el duro comunicado que lanzó el club el 19 de mayo.

Pasó más de un mes de este contundente mensaje y ahora, con las aguas un poco más calmadas, Tala decidió desmentir esta versión y destrozó a su exequipo. "Todos vimos ese comunicado y creo que debe haber una ética profesional, humana, donde debe haber mucha transparencia. No me gusta entrar en dimes y diretes, estar en boca de todos", comenzó explicando para Fox Sports.

Segundos después, mencionó con dureza: "Yo siempre me he manejado en una sola línea. Y al momento que vi ese comunicado me sentí como traicionado porque las cosas no fueron así. Me quieren hacer ver como el villano, esa parte ya no me gustó. Contesté cómo tenían que ser las cosas, lo aclaré y hasta ahí". Además, explicó que él fue quien se acercó desde meses antes para hablar de su renovación, pero que no vio interés en los directivos y se alejó.

"El comunicado que ellos sacaron no dice lo que realidad fue. Desde diciembre de 2021 estuve en contacto con ellos, aunque no me llamaran, yo iba cada 15 días hasta que llegó un punto en que dije: ‘no les intereso, no interesa que yo esté ahí‘. En ese momento me dieron a entender que así eran las cosas, que no había interés de ellos arreglarme en ese momento", sentenció Alfredo Talavera.