Todo está listo para que los Pumas de la UNAM de Andrés Lillini busquen el título en este Torneo Apertura 2022, pues de acuerdo al timonel de los felinos han armado un equipo letal y más tras su más reciente incorporación en el ataque con Eduardo Salvia, por lo que el estratega argentino reveló que el objetivo principal será calificar de manera directa a la Liguilla y de ahí perfilarse al campeonato.

En entrevista para ESPN, Lillini confesó que las metas para los auriazules son más que claras: "Creo que tenemos que entrar dentro de los ocho y no estar sacando cuentas a último momento como lo venimos haciendo". Sobre ser Campeón de la Liga MX, el técnico no titubeó al respecto: "Es mi mayor deseo, es lo que le falta a este proyecto para tener mucha más credibilidad de lo que tiene, darle a la afición y al club el torneo".

Dentro de los Pumas confían fervientemente que el arribo de ciertos elementos haga la diferencia como es el caso de Eduardo Salvia, quien de acuerdo al timonel será de mucha ayuda: “11 años en Europa, un Mundial con Argentina, el último en Rusia. Jugó en Benfica nueve años, en el Atlético de Madrid, Boca Juniors, con la presión que es jugar en Boca, alguien que sabe de la presión de estos desafíos es lo que necesitamos nosotros. Puede jugar por izquierda o por derecha, volante, me gusta mucho jugar con dos delanteros. Ya hablé con él, está contento, me gusta escucharlos, me gusta decirles de boca mía qué quiero, qué es el club, qué es la afición, para qué los traemos, creo a los jugadores les hace muy bien esto".

Pero para Lillini el talento no sólo viene por parte de los extranjeros, pues destacó el arribo de César Huerta, de quien espera grandes cosas: "Lo vengo siguiendo desde Chivas, creo que es un jugador que por la forma que tiene y por lo que somos nosotros como equipo me iba a dar muchos resultados. Le pedí al presidente tratar de mexicanizar un poco al equipo, son vacaciones cortas, un torneo comprimido, le pedí mucho elegir del mercado local primero, por las adaptaciones, no es un fútbol fácil".