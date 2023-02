La situación con Pumas Femenil no es la mejor en lo deportivo y tampoco fuera de la cancha. Este lunes se filtró un video de una cámara de seguridad de La Noria en el que se aprecia una supuesta agresión por parte de Jonathan Lazcano, estratega de las felinas, con una de sus futbolistas. Aunque se borró la primera publicación que salió, TUDN retomó el video y exigió el cese inmediato del técnico.

En esa primera publicación que se hizo, misma que ya no existe, muchas mujeres que estuvieron presentes en el duelo entre Cruz Azul y Pumas, y que presenciaron el hecho a pocos metros, no satanizaron a Jonathan Lazcano, pero tampoco lo defendieron. Mencionaron que ambos personajes se equivocaron, tanto el técnico como la jugadora.

Ahora, 24 horas después de que explotara la situación en redes sociales, ambos personajes salieron a declarar respecto a la imagen que se viralizó. Ahí, Natalia Macías negó cualquier hecho de violencia en su contra y aseguró que son situaciones de la cancha. “Son cosas de futbol que solo los que están en la cancha, los que jugaron, entienden la adrenalina de querer seguir jugando y ese momento donde sacas ese coraje. Son cosas de futbol y nada más que futbol. Sí me sorprendió. Ni siquiera me acordaba de ese momento. Pero vi tuiter y vi muchas cosas sin contexto”, dijo para TUDN.

Lazcano también habló

Por su parte, Lazcano hizo énfasis en dejar claro que en Pumas no se hacen las cosas de esa manera. "Lo raro es cuando no se es competente. Aquí somos así en todos los momentos. Es una reacción de alguien competente. Son temas de futbol, de la intensidad, de las emociones, que las tienes a tope. Hay que dejar claro que las cosas acá no van así. Las formas siempre son las mejores. No hace prejuicios y no llevar este contexto a la mala intención", finalizó para TUDN.