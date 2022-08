Pumas ha sido una de las mayores decepciones en lo que va del Torneo Apertura 2022. Y es que luego de los extraordinarios movimientos realizados en el mercado de pases, los Universitarios marchan en la parte baja de la tabla general de posiciones y acumulan siete partidos sin sumar victorias en la Liga MX.

El fichaje de Dani Alves fue uno de los que generó más ilusión en la afición de Pumas, pero esa euforia vino a menos con el transcurso de los partidos. Y es que el lateral brasileño ha tenido algunos problemas de adaptación a la Liga MX e incluso fue abucheado tras la goleada sufrida ante Santos Laguna.

Marco Antonio Palacios se refirió a esta terrible situación que vive Pumas, así como del nivel mostrado por Alves en lo que va del Apertura 2022. Pikolín considera que la directiva cometió un error con la llegada del histórico futbolista brasileño, entre otras razones por su edad y por llegar con el torneo en marcha.

"A mí me gustaría preguntarle a la directiva para qué lo trajo. Sin pretemporada se equivocaron, pero si es para vender boletos y aconsejar a los jóvenes, sirve mucho, hay que ver para qué lo trajeron, siento que le están cargando la mano. Un jugador de 39 años para que lleve el peso del equipo será complicado'', dijo Pikolín a TUDN.

No aprueba los abucheos

Palacios sostiene que es absurdo señalar a Alves, pues se trata de un futbolista histórico que lo ha ganado todo a nivel de clubes y llega con limitaciones a esta nueva aventura en la Liga MX. Es por eso que Pikolín apunta a otros jugadores en la plantilla universitaria, que a su juicio sí tienen la obligación de sacar la cara en estos momentos.

''Tenemos que dejar tranquilo a Dani Alves. Es un histórico, un jugador que lo ha ganado todo. Ha sido mundialista, campeón del mundo, Champions, una trayectoria impresionante. A los que hay que abuchear es a otras personas. Dani Alves no es Pumas, es un plantel de 28, 30 jugadores. Por eso me pregunto: ¿dónde están los demás? Del Prete, Salvio. Los demás tienen que cargar con el peso del equipo, no Dani Alves''.