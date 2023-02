¿Por qué no juega Adrián Aldrete con Pumas?

Una de las últimas noticias en el entorno del Club Universidad fue la ausencia de Adrián Aldrete de la convocatoria para medirse a Mazatlán. De inmediato, la afición dejó ver su postura optimista en redes sociales por el nivel que el lateral por izquierda ya mostró en las jornadas anteriores, con algunas desatenciones en la zona baja.

Por lo mismo de su ausencia, habrá un debut en Pumas, toda vez que no cambie de idea el cuerpo técnico. Héctor Ramírez es el elemento que, tal y como pasó Pablo Monroy, debutará luego de su campaña con la Sub-20 en la que quedaron campeones la temporada pasada. Otro elemento que puede aparecer en dicha zona es Alek Álvarez.

Adrián Aldrete, según pudo saber Bolavip, no completó los últimos entrenamientos con Pumas por algunas molestias. Su ausencia también se debe a un tema de precaución, ya que no se cuenta con un parte médico del Club Universidad. Por ahora, sólo toca confiar en que Héctor Ramírez pueda lucirse y ganarse un puesto en el once inicial.

Ya les funcionó

En ese sentido, la apuesta que hizo el cuerpo técnico con Pablo Monroy les rindió frutos desde el primer partido. Tiene 180 minutos en la Liga MX y ya cuenta con dos asistencias, pero se le percibe con personalidad y futbol suficiente como para poder adueñarse de la lateral por derecha, aunque vuelva Pablo Bennevendo.