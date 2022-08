Julio González dio a conocer que se siente más que apenado por no lograr contener los embates de la escuadra blaugrana.

El doloroso descalabro que sufrieron los Pumas de la UNAM a manos del Barcelona de Xavi Hernández es un recuerdo que será muy difícil de borrar pues una goleada de 6-0 no se da todos los días, y ante esto el cancerbero de los felinos, Julio González, aceptó sentirse avergonzado por las seis anotaciones que recibió en este duelo que se disputó en el Camp Nou por el título del torneo Joan Gamper.

"La realidad es que nos pasaron por encima, el Barcelona demostró todo el potencial que tiene para esta temporada. No estuvimos finos, eso está muy claro. Es uno de los mejores equipos del mundo y nosotros no estuvimos a nuestro nivel", sentenció el arquero a ESPN, y confesó que es un enfrentamiento en donde todo arquero busca brillar por su gran trabajo en el arco, pero se dijo más que avergonzado por no conseguir un buen resultado.

"Es un partido que todo portero quiere jugar porque sabes que vas a tener mucho trabajo... me metieron seis goles, me da vergüenza, a ningún portero le gusta que le metan seis goles, pero traté de hacer mi trabajo lo mejor posible", aseguró González. El guardameta de los auriazules también reveló que Dani Alves les advirtió previo a este duelo lo que era enfrentar a los blaugranas antes de este encuentro.

Dani Alves les advirtió con antelación

"Dani Alves lo comentaba: 'estos jugadores llevan años preparándose para esto y todos son seleccionados nacionales de sus países, es reflejo de lo que es el futbol top mundial, si un día quieren estar a ese nivel, debemos correr mínimo a lo que corren ellos y entrenar lo que entrenan ellos", expresó González, quien espera dejar atrás este doloroso marcador con una victoria sobre el América, en la fecha 8 del Apertura 2022.

Da vuelta a la página para pensar en América

"El sábado tenemos una revancha contra el odiado rival, es el partido ideal, el partido contra el América es perfecto para sacarnos la espina", expresó Julio. Ahora Pumas llegará al Clásico Capitalino invicto, pero con cinco empates y apenas una victoria, que lo ubican en la décima posición de la tabla general, en tanto que América ocupa el peldaño 14.