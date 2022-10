Después de quedar eliminados, incluso de la posibilidad de jugar el Repechaje del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, los Pumas se relamen las heridas y mientras se define el título paulatinamente empiezan a enfocarse en su participación y el resurgimiento en el Clausura 2023.

Quedarse fuera de la fase final tuvo como consecuencia que la directiva de los Pumas tomara la decisión de destituir al director técnico argentino Andrés Lillini quien durante cinco torneos no pudo alcanzar un título, sus máximos alcances fueron dos subcampeonatos, uno en la Liga MX y otro en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Al cosumarse la salida de Andrés Lillini hubo voces al interior de los Pumas en un ejercicio de autocrítica y posteriormente el delantero argentino Juan Dinneno se manifestó en sus redes sociales con un sincero mensaje: "Las palabras a veces no logran decir lo que sentimos, fue un semestre muy malo, de eso no hay duda. Excusas no encontré, porque no las busque tampoco. Responsabilidad total".

En el torneo Apertura 2022 los Pumas consiguieron 21 goles de los cuales Juan el Comandante Dinenno marcó seis; el atacante argentino jugó 17 partidos y en 15 fue titular para Andrés Lillini, y reconoció que "no estuvimos a la altura, lo único que queda es hablar con acciones".

¿Revancha de Pumas con Tuca Ferretti?

Ante la llegada de Ricardo el Tuca Ferretti que parece inminente, Juan Dinenno espera ya el torneo Clausura 2023: "Va ser un tiempo difícil, mucho sin poder competir y tener revancha, trabajaremos para demostrar el lugar que con mucho esfuerzo nos ganamos. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán".