Tres días antes de jugar por el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf ante Cruz Azul, en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas encontró un plus de motivación con la vuelta a la victoria en la Liga MX después de seis jornadas, producto del 1-0 que le propinó este sábado a los Bravos de Juárez.

En la previa de este encuentro se había hablado mucho de cómo estaba condicionando la doble competencia el rendimiento físico de los futbolistas del equipo universitario. Incluso lo había reconocido así el defensor argentino Nicolás Freire: "El cansancio físico, la sumatoria de juegos con poco tiempo de descanso pasa factura".

Tantas veces se ha dicho que el buen estado anímico puede contrarrestar los síntomas de cansancio que la victoria ante Juárez no podría ser mejor envión para Pumas pensando en Concachampions. “Tuvimos una semana larga y pude recuperar a los lesionados que venían de molestias muscular. Eso nos dio vida sabiendo que no podíamos perder. El triunfo te decora lo que venías haciendo, el jugador se siente más distendido”, señaló Lillini en rueda de prensa.

Sin los recursos de otros poderosos del futbol mexicano, Andrés Lillini parece haber encontrado la fórmula ideal para apostar a la doble competencia con lo que tiene. Actualmente, Pumas se encuentra octavo en Liga MX, por lo que está lejos de dejarla de lado, y es uno de los cuatro mejores equipos de Concacaf.

Las Fuerzas Básicas, la clave

El entrenador ha hecho gran hincapié en la promoción de futbolistas desde las Fuerzas Básicas que le han aportado soluciones en distintos momentos de necesidad. El partido ante Juárez no fue la excepción ya que pudo hacer su debut Miguel Carreón y fue titular el joven Santiago Trigos.

"El proyecto es buscar que jueguen chocos de las Fuerzas Básicas del club. Me trajeron para hacer ese trabajo y lo voy a sostener y defender mientras podamos. El resultado en esta institución es importante, manda. Entonces hay que saber los momentos de los debuts. Pero no es solamente debutar, me gusta consolidarlos. Hoy afrontó Trigo un partido de titular, el segundo en el que lo hace, y dio su primer pasito Carreón. Tengo urgencias, no sabíamos que se nos iban a enfermar tres jugadores. Yo no tengo problema, tengo mucha confianza porque lo dije con la boca y lo tengo que sostener con los hechos", explicó Andrés Lillini en rueda de prensa.