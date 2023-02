El mediocampista brasileño se deshizo en elogios hacia su estratega, mismo que parece estar en la cuera floja si no consigue los tres puntos ante Mazatlán.

Uno de los hombres inamovibles para Rafael Puente, y que también lo fue para Andrés Lillini, es Higor Meritao, brasileño que se mantiene a préstamo en Pumas y que es uno de los consentidos por la afición. Ahora que están en el ojo del huracán, mencionó que todos van en la misma línea que el estratega, por lo que buscarán una victoria ante Mazatlán para ratificarlo en el puesto.

“Sí, por supuesto (creemos en él). Estamos con él hasta la muerte. Tiene buenas ideas. Mejoramos la forma de salir jugando con balón controlado desde atrás. Sólo es el tema de cuando atacar y cuando recular. Rafa está con nosotros y nosotros con él hasta la muerte. Es buen entrenador y buena persona. Siempre nos apoya y se preocupa por nuestra familia. No sólo es el tema del jugador, sino también ve el lado personal del jugador. No sólo es ganar y futbol, futbol. No. Piensa en cómo está la familia, la esposa, las hijas. Siempre piensa en la parte humana”, confesó en charla exclusiva con Bolavip.

Incluso, el mediocampista brasileño dejó claro su postura con la afición. Luego de los abucheos y el descontento que mostraron en el duelo ante Chivas, solicitó su apoyo. Manifestó que el grupo está convencido en poder salir de la mala racha este viernes cuando jueguen en calidad de visitante ante el último lugar de la tabla.

Quiere su apoyo

“Para la afición, que siga haciendo lo mismo. Sé que es difícil. Están todo el tiempo apoyando y alentándonos a nosotros. Fue increíble esa noche contra Chivas. Desafortunadamente no ganamos. Les pido que siempre estén con nosotros. Desde que llegué, nos apoyan. Pasó lo mismo. Cuando vine, fui muy criticado, amenazaron a mi esposa y mi familia, pero nunca dejé de trabajar, de luchar. Luego cambiaron las cosas. Hay que seguir trabajando, sólo así van a cambiar las cosas”, finalizó.