En la actualidad todos los reflectores que apuntan hacia los Pumas están enfocados en la llegada y el ansiado debut de Dani Alves en el torneo Apertura 2022 del futbol mexicano, pero no se puede perder de vista la gestión del argentino Andrés Lillini a dos años de ser el director técnico del club Universidad Nacional.

Fue el 23 de julio de 2020 cuando el español Miguel González Michel renunció a la dirección técnica de los Pumas; faltaban escasos tres días para que los felinos auriazules debutaran en el torneo Guard1anes 2020 y entonces de manera repentina fue anunciado Andrés Lillini como entrenador interino.

"De un día para otro me tocó ser el entrenador profesional del primer equipo de Pumas con todo lo que eso significa", comentó Andrés Lillini en entrevista con su jugador Efraín Velarde y recordó que ya se han cumplido "dos años al frente del equipo y me parece mentira cada día que arranco estar con ustedes y ser el entrenador de Pumas".

Efraín Velarde, actual lateral izquierdo de los Pumas, tiene en Youtube un canal de entrevistas llamado "Casa Velarde, del otro lado del balón" en el que le pidieron con insistencia que entrevistara a Andrés Lillini de quien el defensa comentó que "conoce muy bien el misterio de las fuerzas básicas" y que su gestión con el primer equipo universitario han sido "dos años muy bonitos para ti y para la institución".

La confesión de Andrés Lillini

En el transcurso de la charla, Efraín Velarde le preguntó al entrenador: "¿algún sueño que tengas por cumplir?" y Andrés Lillini no dudó Salir Campeón con Pumas... no tengo otro. Me he despertado en las noches... me despierto, poso la cabeza en la almohada y es algo que me desespera. No sabes lo que deseo salir campeón con Pumas". En dos años al frente de Pumas, Andrés Lillini los ha llevado en la Liga MX a una final, una semifinal y un repechaje, y también a una final de la Liga de Campeones de la Concacaf.