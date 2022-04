En el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura 2022 de Liga MX, el Club Universidad Nacional recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a Monterrey. El duelo se dará este domingo a partir de las 12:00hs del centro de México y bajo el arbitraje de Erick Yair Miranda Galindo. Será un choque interesante ya que ambos equipos se juegan muchísimo y hay un futbolista que tendrá sentimientos encontrados: Héctor Moreno.

El zaguero central de 34 años será titular en el conjunto visitante y le tocará enfrentar a Pumas UNAM por primera vez en su carrera. Cabe resaltar que se formó en las Fuerzas Básicas del Pedregal y jugó dos años con el primer equipo antes de ser vendido al AZ Alkmaar de los Países Bajos. Hoy, pisará CU por primera vez tras la Final del Apertura 2007 ante Atlante.

"Seguramente será especial (regresar a CU), no sé que vaya a pasar por mi cabeza pero siempre lo he dicho y repetiré hasta el cansancio: tengo un cariño súper especial por Pumas porque fue el equipo que apostó por mí desde lo futbolístico. Me dio la posibilidad de debutar, me vio a los 15 años en Culiacán para hacerme la prueba, pero tambien en el plano personal Pumas me dio muchísimo para en el futuro y mi cabeza estuviera un poco centrada y haberme mantenido 14 años en Europa", apuntó en plática con Récord.

Más adelante, el defensa lanzó un pedido a la afición: "Fue mi casa por mucho tiempo y cuando me fui dejé las puertas abiertas. Espero que pueda tener un buen recibimiento, de mi parte mucho cariño a la institución y ahora me da mucho gusto que estén peleando la Concachampions, yo ya tuve la fortuna de ganarla con Monterrey y es una experiencia maravillosa. simplemente desearles mucha suerte en esta Final, el domingo no".

El paso de Héctor Moreno por Pumas UNAM

Héctor Moreno arribó a Pumas UNAM a los 15 años, se desarrolló en las Fuerzas Básicas y subió al primer equipo de cara al Torneo Clausura 2006 de Liga MX. Disputó un total de 48 partidos y marcó 2 goles antes de ser vendido al AZ Alkmaar de los Países Bajos en enero del 2008. Salió Subcampeón del Torneo Apertura 2007, luego de perder la Final frente a Atlante.